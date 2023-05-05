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Возвращение Месси в «Барселону» маловероятно (AS)

5 мая 2023, 13:25
4

Лионель Месси вряд ли вернется из «ПСЖ» в «Барселону» предстоящим летом.

Каталонский клуб имеет мало шансов подписать 35-летнего футболиста из-за финансовых проблем.

«Барсе» нужно сокращать фонд заработной платы и в то же время зарегистрировать новые контракты Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серхи Роберто и Алекса Бальде.

Ситуация осложняется тем, что на реконструкцию закрывается стадион «Камп Ноу», вследствие чего команда будет играть на другой арене. Это также ударит по доходам.

Кроме того, «Барселона» уже в этом году почувствует последствия активации финансовых рычагов прошлым летом.

В Ла Лиге считают, что переход Месси в таких условиях маловероятен.

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Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (4)
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k611
1683284344
К шейхам поедет.Такой контракт другие клубы не предложат.
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ololoshaOLOLOEV
1683285200
Не интересно, Барселона не возродится.
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Alex Flash
1683288920
Запарили они своим рычагами. Ради Лео могли поступиться на пару лет,а там и молодежь опыта наберетсяв в Барсе для него дом родной. Проводили бы как полагается
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Александр52
1683304527
Барса уже не та. И нет смысла Лео в неё возвращаться, тем более ни Лапорте, ни Хави верить нельзя.
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