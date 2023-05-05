Возвращение Месси в «Барселону» маловероятно (AS)

Лионель Месси вряд ли вернется из «ПСЖ» в «Барселону» предстоящим летом.

Каталонский клуб имеет мало шансов подписать 35-летнего футболиста из-за финансовых проблем.

«Барсе» нужно сокращать фонд заработной платы и в то же время зарегистрировать новые контракты Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серхи Роберто и Алекса Бальде.

Ситуация осложняется тем, что на реконструкцию закрывается стадион «Камп Ноу», вследствие чего команда будет играть на другой арене. Это также ударит по доходам.

Кроме того, «Барселона» уже в этом году почувствует последствия активации финансовых рычагов прошлым летом.

В Ла Лиге считают, что переход Месси в таких условиях маловероятен.

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