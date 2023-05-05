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    Возвращение Месси в «Барселону» маловероятно (AS)

    Лионель Месси вряд ли вернется из «ПСЖ» в «Барселону» предстоящим летом.

    Каталонский клуб имеет мало шансов подписать 35-летнего футболиста из-за финансовых проблем.

    «Барсе» нужно сокращать фонд заработной платы и в то же время зарегистрировать новые контракты Гави, Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серхи Роберто и Алекса Бальде.

    Ситуация осложняется тем, что на реконструкцию закрывается стадион «Камп Ноу», вследствие чего команда будет играть на другой арене. Это также ударит по доходам.

    Кроме того, «Барселона» уже в этом году почувствует последствия активации финансовых рычагов прошлым летом.

    В Ла Лиге считают, что переход Месси в таких условиях маловероятен.

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    Источник: AS

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    05.05.2023 13:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1180

      Александр52 5 мая, 19:35

      Барса уже не та. И нет смысла Лео в неё возвращаться, тем более ни Лапорте, ни Хави верить нельзя.

      0
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      Рейтинг: +1148

      Alex Flash 5 мая, 15:15

      Запарили они своим рычагами. Ради Лео могли поступиться на пару лет,а там и молодежь опыта наберетсяв в Барсе для него дом родной. Проводили бы как полагается

      0
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      Рейтинг: +33

      ololoshaOLOLOEV 5 мая, 14:13

      Не интересно, Барселона не возродится.

      0
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      Рейтинг: +775

      k611 5 мая, 13:59

      К шейхам поедет.Такой контракт другие клубы не предложат.

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