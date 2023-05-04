«Наполи» в 3-й раз в истории выиграл Серию А: это первый чемпионский титул за 33 года

«Наполи» благодаря ничьей с «Удинезе» (1:1) досрочно стал чемпионом Италии.

Для неаполитанцев это третье скудетто в истории.

Команда не могла выиграть Серию А с 1990 года. Тогда за клуб еще выступал Диего Марадона.

Первое чемпионство «Наполи» было в 1987 году.

В этом сезоне серьезный вклад в успех команды внес экс-вингер «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия. В его активе 12 голов и 12 ассистов в 28 матчах итальянского чемпионата.

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