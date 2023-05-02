Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes: лидируют три футболиста

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

При формировании рейтинга учитывались зарплаты и все призовые и бонусы, заработанные спортсменами в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.

Самым высокооплачиваемым спортсменом стал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чей суммарный доход за последние 12 месяцев оценивается в 136 миллионов евро.

Второе и третье место занимают футболисты «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе, которые заработали за год 130 и 120 миллионов евро соответственно.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира: