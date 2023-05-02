Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes: лидируют три футболиста

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
При формировании рейтинга учитывались зарплаты и все призовые и бонусы, заработанные спортсменами в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.
Самым высокооплачиваемым спортсменом стал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чей суммарный доход за последние 12 месяцев оценивается в 136 миллионов евро.
Второе и третье место занимают футболисты «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе, которые заработали за год 130 и 120 миллионов евро соответственно.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:
- Криштиану Роналду (футбол) – 136 млн евро;
- Лионель Месси (футбол) – 130 млн;
- Килиан Мбаппе (футбол) – 120 млн;
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 119,5 млн;
- Сауль Альварес (бокс) – 110 млн;
- Дастин Джонсон (гольф) – 107 млн;
- Фил Микельсон (гольф) – 106 млн;
- Стефен Карри (баскетбол) – 100,4 млн;
- Роджер Федерер (теннис) – 95,1 млн;
- Кевин Дюрант (баскетбол) – 89,1 млн.
Источник: Forbes