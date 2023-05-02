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    • Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes: лидируют три футболиста

    Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes: лидируют три футболиста

    Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

    При формировании рейтинга учитывались зарплаты и все призовые и бонусы, заработанные спортсменами в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.

    Самым высокооплачиваемым спортсменом стал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чей суммарный доход за последние 12 месяцев оценивается в 136 миллионов евро.

    Второе и третье место занимают футболисты «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе, которые заработали за год 130 и 120 миллионов евро соответственно.

    Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:

    1. Криштиану Роналду (футбол) – 136 млн евро;
    2. Лионель Месси (футбол) – 130 млн;
    3. Килиан Мбаппе (футбол) – 120 млн;
    4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 119,5 млн;
    5. Сауль Альварес (бокс) – 110 млн;
    6. Дастин Джонсон (гольф) – 107 млн;
    7. Фил Микельсон (гольф) – 106 млн;
    8. Стефен Карри (баскетбол) – 100,4 млн;
    9. Роджер Федерер (теннис) – 95,1 млн;
    10. Кевин Дюрант (баскетбол) – 89,1 млн.

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    Источник: Forbes

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    02.05.2023 23:29
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