Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения тренера «ПСЖ»

В «ПСЖ» негативно отнеслись к поездке нападающего Лионеля Месси в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1.
По информации L’Equipe, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье и советник клуба Луиш Кампуш были против поездки Месси, но он получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ».
- Месси прилетел в Саудовскую Аравию как амбассадор туризма арабской страны.
- Лео зовут в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.
- Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».
- Летом Месси станет свободным агентом.
Источник: Goal