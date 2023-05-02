Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения тренера «ПСЖ»

В «ПСЖ» негативно отнеслись к поездке нападающего Лионеля Месси в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1.

По информации L’Equipe, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье и советник клуба Луиш Кампуш были против поездки Месси, но он получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ».