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    • Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения тренера «ПСЖ»

    Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения тренера «ПСЖ»

    В «ПСЖ» негативно отнеслись к поездке нападающего Лионеля Месси в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1.

    По информации L’Equipe, главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье и советник клуба Луиш Кампуш были против поездки Месси, но он получил разрешение от катарского руководства «ПСЖ».

    • Месси прилетел в Саудовскую Аравию как амбассадор туризма арабской страны.
    • Лео зовут в «Аль-Хиляль», где готовы сделать игрока самым высокооплачиваемым в истории футбола.
    • Сам аргентинец хочет вернуться в «Барселону».
    • Летом Месси станет свободным агентом.

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    Источник: Goal

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    02.05.2023 12:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12625

      Вомбат 2 мая, 20:11

      Месси ПСЖ уже по барабану, за матч с Лорьяном у него низшая оценка в команде (3 из 10). А ПСЖ осмелел: раз Месси все равно летом уходит, с ним можно и без пиетета. Небось, вычтут пару миллионов, и придется катарскому боссу возмещать Месси эти деньги из собственного кармана.

      0
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 2 мая, 17:51

      У Месси дембель и ему по барабану мнение тренеров,оставаться он не собирается,а руководству ПСЖ это даже на руку-сэкономят на зарплате!

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      Рейтинг: +1000

      эд100 2 мая, 13:13

      кто нынче тренеров слушает?..., псж давно задал тенденцию, что тренер ноль, а отдельные личности(мбапе) могут вертеть всю команду

      1
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 2 мая, 12:25

      Тренер ПСЖ??? Месси перетрет с катарским руководством ПСЖ и у ПСЖ будет ДРУГОЙ тренер!...Ржу ни могу...)))

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