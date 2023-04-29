В «Челси» очень плохая атмосфера по четырем причинам

В «Челси» возникли серьезные внутренние проблемы.
Источник The Athletic, работающий много лет в лондонском клубе, назвал атмосферу в команде очень плохой.
«Худшая из тех, что я когда-либо видел», – добавил сотрудник «Челси».
К такой ситуации привели четыре фактора:
- раздутый состав – на тренировки приходят более 30 футболистов;
- некоторые важные игроки хотят покинуть команду;
- уход Жоржиньо в «Арсенал» в конце января – он мог сплотить раздевалку;
- футболисты практически не общаются за пределами базы – они предпочитают оставаться дома из-за давления общественности.
Источник: The Athletic