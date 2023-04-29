В «Челси» очень плохая атмосфера по четырем причинам

В «Челси» возникли серьезные внутренние проблемы.

Источник The Athletic, работающий много лет в лондонском клубе, назвал атмосферу в команде очень плохой.

«Худшая из тех, что я когда-либо видел», – добавил сотрудник «Челси».

К такой ситуации привели четыре фактора: