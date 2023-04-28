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  • В номере Ничушкина обнаружили пьяную девушку из Украины, она ударила врача «Колорадо»

В номере Ничушкина обнаружили пьяную девушку из Украины, она ударила врача «Колорадо»

28 апреля 2023, 18:32
1

Стали известны обстоятельства, из-за которых Валерий Ничушкин пропустил три матча первого раунда Кубка Стэнли.

Согласно официальной версии, форвард «Колорадо» не играл по личным причинам.

Теперь же выяснилось, что российский хоккеист стал фигурантом скандала.

Полиция Сиэтла искала Ничушкина в отеле. В его номере оказалась пьяная девушка Ирина из Украины.

Врач команды Брэдли Чангстром решил, что из-за сильного алкогольного опьянения она не сможет самостоятельно покинуть отель, поэтому позвонил 911.

Пока врач находился в номере, девушка его ударила. Чангстром выдвигать ей обвинение не захотел.

Ирина сообщила полиции, что она из России, но родилась на Украине. Она пожаловалась, что некий «плохой человек» забрал ее паспорт.

В итоге девушку задержали. Имела ли она какое-то отношение к Ничушкину, пока неизвестно.

Куда отправился сам хоккеист после этого инцидента, по-прежнему неясно. Есть данные, что он покинул гостиницу в сопровождении сотрудников службы безопасности «Колорадо».

Источник: Denver Sports
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Комментарии (1)
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ВетеR
1682703375
чушкин не причем, девушка номера попутала ))
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