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    Месси выбирает между двумя клубами

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему не определился со своим будущим.

    По информации журналиста Флорана Торшу, написавшего биографическую книгу о Месси, 35-летний аргентинец выбирает между «ПСЖ» и «Барселоной». Только эти клубы участвуют в борьбе за игрока.

    Основным вариантом для Месси остается «ПСЖ», однако аргентинец еще не принял решение. Месси хочет выиграть Лигу чемпионов, поэтому спортивный проект для него важнее, чем финансовые условия.

    • Месси в конце июня может стать свободным агентом.
    • Сообщалось, что у аргентинца есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.

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    Источник: твиттер Флорана Торшу

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