Месси выбирает между двумя клубами

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему не определился со своим будущим.

По информации журналиста Флорана Торшу, написавшего биографическую книгу о Месси, 35-летний аргентинец выбирает между «ПСЖ» и «Барселоной». Только эти клубы участвуют в борьбе за игрока.

Основным вариантом для Месси остается «ПСЖ», однако аргентинец еще не принял решение. Месси хочет выиграть Лигу чемпионов, поэтому спортивный проект для него важнее, чем финансовые условия.