Месси выбирает между двумя клубами

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему не определился со своим будущим.
По информации журналиста Флорана Торшу, написавшего биографическую книгу о Месси, 35-летний аргентинец выбирает между «ПСЖ» и «Барселоной». Только эти клубы участвуют в борьбе за игрока.
Основным вариантом для Месси остается «ПСЖ», однако аргентинец еще не принял решение. Месси хочет выиграть Лигу чемпионов, поэтому спортивный проект для него важнее, чем финансовые условия.
- Месси в конце июня может стать свободным агентом.
- Сообщалось, что у аргентинца есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.
Источник: твиттер Флорана Торшу