«Ак Барс» и ЦСКА сыграют в пятом матче финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.
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ЦСКА ведет в серии со счетом 3:1. В случае победы московская команда выиграет турнир.
- Матч состоится во вторник, 25 апреля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 19:30 мск.
«Ак Барс» – фаворит пятого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу казанской команды составляет 2,50. На ничью в основное время дают 3,70. На выигрыш ЦСКА можно поставить за 2,80.
Источник: «Бомбардир»