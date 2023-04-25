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    Где смотреть «Ак Барс» – ЦСКА: 5 матч финала КХЛ, 25 апреля 2023

    «Ак Барс» и ЦСКА сыграют в пятом матче финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

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    ЦСКА ведет в серии со счетом 3:1. В случае победы московская команда выиграет турнир.

    • Матч состоится во вторник, 25 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:30 мск.

    «Ак Барс» – фаворит пятого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу казанской команды составляет 1,50. На ничью в основное время дают 3,70. На выигрыш ЦСКА можно поставить за 2,80.

    Источник: «Бомбардир»

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