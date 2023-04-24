«Деградация общества»: Орлов осудил использование мата в матчах РПЛ

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что ему не нравится использование нецензурной лексики во время игр.

«У тренера есть две возможности себя проявить. Первая – педагогика, а вторая – знание футбола. Чтобы быть педагогом, нужно разобраться в себе, быть честным и коммуникабельным, человеколюбивым, чтобы найти подход к футболистам.

В Советском союзе именно такое поведение было доминантным. А когда я сейчас слышу, что тренеры матерятся, я поражаюсь. Когда я играл в футбол, мы на тренировках и в раздевалках не матерились. Только за пределами стадиона.

Если во время матча, ты сказал матерное слово, это была сразу красная карточка. Сегодня же, я слышу, что игроки отвечают матом судьям, да и сами судьи иногда отвечают! Это падение нравов. Куда идет наша общность?

Что ж вы материтесь все! Более того, находятся идеологи, которые говорят, что мат – часть нашей культуры. Нет, это бескультурье! Надо воспитывать народ, нельзя же так. Мальчики сейчас матерятся перед девочками, а девочки перед мальчиками. Куда родители смотрят? Это же деградация общества.

Культура мне передавалась от тренеров, с которыми я работал. Сейчас это все закончилось. Мои коллеги уже начали материться в эфире. Да, ютуб – это тоже эфир! Когда матерятся, больше просмотров. Люди хотят видеть эту низменную часть жизни.

Давайте тогда в театрах поставим шесты для стриптиза. Тоже будет полный зал. Человек может сказать крепкое слово, когда оно к месту. Но использовать мат для связки слов...

Я знал и политиков, и воров в законе – они не матерились. Я уже взрослый человек и я не понимаю, зачем это все сейчас происходит», – сказал Орлов.