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  • «Деградация общества»: Орлов осудил использование мата в матчах РПЛ

«Деградация общества»: Орлов осудил использование мата в матчах РПЛ

24 апреля 2023, 09:54
12

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что ему не нравится использование нецензурной лексики во время игр.

«У тренера есть две возможности себя проявить. Первая – педагогика, а вторая – знание футбола. Чтобы быть педагогом, нужно разобраться в себе, быть честным и коммуникабельным, человеколюбивым, чтобы найти подход к футболистам.

В Советском союзе именно такое поведение было доминантным. А когда я сейчас слышу, что тренеры матерятся, я поражаюсь. Когда я играл в футбол, мы на тренировках и в раздевалках не матерились. Только за пределами стадиона.

Если во время матча, ты сказал матерное слово, это была сразу красная карточка. Сегодня же, я слышу, что игроки отвечают матом судьям, да и сами судьи иногда отвечают! Это падение нравов. Куда идет наша общность?

Что ж вы материтесь все! Более того, находятся идеологи, которые говорят, что мат – часть нашей культуры. Нет, это бескультурье! Надо воспитывать народ, нельзя же так. Мальчики сейчас матерятся перед девочками, а девочки перед мальчиками. Куда родители смотрят? Это же деградация общества.

Культура мне передавалась от тренеров, с которыми я работал. Сейчас это все закончилось. Мои коллеги уже начали материться в эфире. Да, ютуб – это тоже эфир! Когда матерятся, больше просмотров. Люди хотят видеть эту низменную часть жизни.

Давайте тогда в театрах поставим шесты для стриптиза. Тоже будет полный зал. Человек может сказать крепкое слово, когда оно к месту. Но использовать мат для связки слов...

Я знал и политиков, и воров в законе – они не матерились. Я уже взрослый человек и я не понимаю, зачем это все сейчас происходит», – сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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cska1948
1682320693
Прав Орлов, ох как прав! Мой отец родился в селе, в 1922 году. В 1940 году поступил в Харьковское военное училище связи. С 1941 года на фронте, дошёл до Польши. Был кадровым офицером до октября 1962 года. Так вот, я за всю жизнь не слышал от него ни одного матерного слова, как и от его друзей офицеров, когда они собирались за столом, за рюмкой водки. Сейчас малолетки без мата двух слов сказать не могут.
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САДЫЧОК
1682321186
Пусть матерятся - нужно . их штрафовать 1 миллион рублей ! Завтра же будут спасибо , пожалуйста говорить...
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alp
1682322486
помню, у Новороссийского Черноморца был тренер матершинник, так его все маргиналом считали... теперь, мат, это норма.. а ведь времени не так много прошло...
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Ниф-Ниф
1682324579
Не вижу помех чтобы снова предъявлять матерщинникам тренерам и игрокам красные карточки. Враз перестанут.
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jek718875
1682327834
Согласен, запретить мат на футбольном поле, давать жёлтую игрочишкам, а тренеришкам красную
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witalik
1682340170
Матом ругаться, конечно, нехорошо. Но вот, если вам хорошо врезали сзади по ахиллу или спереди по колену шипами угодили, вряд ли вы скажите: "Этот нехороший человек мне батарею на ногу сбросил"...Вероятно, от вас будет отборный мат типа:"Су.. позорная...Бл...", ну т.д. в меру познаний. Тренеру тяжелее. Ребята-футболёры, как правило, не из профессорско-консерваторных семей, от отца-работяги научились понимать только ремень и мат, да и подруги из той же среды...Наверное, можно ругаться от боли, но говорить на мате нельзя...
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Пингвины Антарктиды
1682346739
Правильно, поддерживаю, вообще футбольным комментаторам надо повышать свой литературный уровень. Смотришь Матч ТВ, Генич песенки поёт, Черданцев без метафор комментирует, а футбол это яркое культурное действо.
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vikingus
1682364403
Один из последних могикан того поколения - как бы ни относиться к Орлову, тут он прав
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