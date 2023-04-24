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    • «Деградация общества»: Орлов осудил использование мата в матчах РПЛ

    «Деградация общества»: Орлов осудил использование мата в матчах РПЛ

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что ему не нравится использование нецензурной лексики во время игр.

    «У тренера есть две возможности себя проявить. Первая – педагогика, а вторая – знание футбола. Чтобы быть педагогом, нужно разобраться в себе, быть честным и коммуникабельным, человеколюбивым, чтобы найти подход к футболистам.

    В Советском союзе именно такое поведение было доминантным. А когда я сейчас слышу, что тренеры матерятся, я поражаюсь. Когда я играл в футбол, мы на тренировках и в раздевалках не матерились. Только за пределами стадиона.

    Если во время матча, ты сказал матерное слово, это была сразу красная карточка. Сегодня же, я слышу, что игроки отвечают матом судьям, да и сами судьи иногда отвечают! Это падение нравов. Куда идет наша общность?

    Что ж вы материтесь все! Более того, находятся идеологи, которые говорят, что мат – часть нашей культуры. Нет, это бескультурье! Надо воспитывать народ, нельзя же так. Мальчики сейчас матерятся перед девочками, а девочки перед мальчиками. Куда родители смотрят? Это же деградация общества.

    Культура мне передавалась от тренеров, с которыми я работал. Сейчас это все закончилось. Мои коллеги уже начали материться в эфире. Да, ютуб – это тоже эфир! Когда матерятся, больше просмотров. Люди хотят видеть эту низменную часть жизни.

    Давайте тогда в театрах поставим шесты для стриптиза. Тоже будет полный зал. Человек может сказать крепкое слово, когда оно к месту. Но использовать мат для связки слов...

    Я знал и политиков, и воров в законе – они не матерились. Я уже взрослый человек и я не понимаю, зачем это все сейчас происходит», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2114

      jek718875 11 минут назад

      Согласен, запретить мат на футбольном поле, давать жёлтую игрочишкам, а тренеришкам красную

      0
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      Рейтинг: +5710

      Дядя Серёжа > jek718875 5 минут назад

      Через полчаса некому играть будет...

      0
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      Рейтинг: +498

      Ниф-Ниф 1 час назад

      Не вижу помех чтобы снова предъявлять матерщинникам тренерам и игрокам красные карточки. Враз перестанут.

      2
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      Рейтинг: +11507

      alp 1 час назад

      помню, у Новороссийского Черноморца был тренер матершинник, так его все маргиналом считали... теперь, мат, это норма.. а ведь времени не так много прошло...

      0
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      Рейтинг: +9780

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Пусть матерятся - нужно . их штрафовать 1 миллион рублей !
      Завтра же будут спасибо , пожалуйста говорить...

      3
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      Рейтинг: +835

      rac531 2 часа назад

      Так, если тренеры, наприимер, нацистский провинциал Федотов матерится во время матча, а шелкоперы радостно его оправдывают, то это и есть яркое бескультурье.
      Впрочем, о какой культуре можно новорить в РФ, если министры прямо заявляют, что власти нужны не творцы, а потребители, что Пушкин не нужен, а мат - норма жизни)

      1
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      Рейтинг: +341

      cska1948 2 часа назад

      Прав Орлов, ох как прав!
      Мой отец родился в селе, в 1922 году. В 1940 году поступил в Харьковское военное училище связи. С 1941 года на фронте, дошёл до Польши. Был кадровым офицером до октября 1962 года. Так вот, я за всю жизнь не слышал от него ни одного матерного слова, как и от его друзей офицеров, когда они собирались за столом, за рюмкой водки. Сейчас малолетки без мата двух слов сказать не могут.

      4
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      Рейтинг: +993

      кaстрюлька > cska1948 47 секунд назад

      Дочь офицера ?

      0
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