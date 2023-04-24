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    • Президент «Барселоны» ответил болельщику, который призвал его перестать покупать судей

    Президент «Барселоны» ответил болельщику, который призвал его перестать покупать судей

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поговорил с фанатом по поводу подкупа судей.

    – Лапорта, перестань покупать судей.

    – Я никого не покупаю.

    – Хватит покупать судей, мужик!

    – «Барселона» не покупает судей.

    – Это ложь из Мадрида?

    – Это манипуляция.

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19609

      Cleaner 1 час назад

      Президент «Барселоны» Жоан Лапорта: -Если я перестану покупать судей, то Барселона окажется на ПЯТОМ месте в испанском чемпионате...(((

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