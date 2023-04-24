Президент «Барселоны» ответил болельщику, который призвал его перестать покупать судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поговорил с фанатом по поводу подкупа судей.
– Лапорта, перестань покупать судей.
– Я никого не покупаю.
– Хватит покупать судей, мужик!
– «Барселона» не покупает судей.
– Это ложь из Мадрида?
– Это манипуляция.
- Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
- Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».
Источник: AS