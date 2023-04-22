ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

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ЦСКА ведет в серии со счетом 2:1.

Матч состоится в воскресенье, 23 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:00 мск.

ЦСКА – фаворит четвертого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,96. На ничью в основное время дают 3,60. На выигрыш казанцев можно поставить за 3,70.