Россия отказалась от турнира CAFA, «Реал» и «Милан» в полуфинале ЛЧ, рекордный штраф Мане и другие новости

«Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (1:1) и вылетел из ЛЧ, «Реал» победил «Челси» (2:0) и вышел в 1/2 финала.

«Бавария» оштрафовала Мане на рекордную сумму.

В РФС назвали причину отказа России от участия в турнире с азиатскими сборными.

Уткин прокомментировал отказ сборной России от участия в турнире CAFA.

Только один клуб не задействовал воспитанников в этом сезоне РПЛ.

Роналду составил символическую сборную из бывших одноклубников.

Гвардиола прокомментировал драку между Мане и Сане.

«Бавария» нашла в «Ювентусе» замену для Сане.

«Реал» хочет подписать четырех футболистов «Челси».

Анчелотти гарантирует себе сохранение поста в «Реале» только при одном условии.