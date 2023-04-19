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    Россия отказалась от турнира CAFA, «Реал» и «Милан» в полуфинале ЛЧ, рекордный штраф Мане и другие новости

    «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (1:1) и вылетел из ЛЧ, «Реал» победил «Челси» (2:0) и вышел в 1/2 финала.

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    Источник: «Бомбардир»

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