«Милан» сыграл вничью с «Наполи» (1:1) на выезде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти на 82-й минуте.

Клуб из Неаполя уступил по сумме двух матчей со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

«Милан» сыграет в полуфинале с победителем пары «Бенфика» – «Интер».

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Наполи (Италия) – Милан (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Жиру, 43; 1:1 – Осимхен, 90+3.

Первый матч: 0:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов