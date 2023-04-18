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    Лига чемпионов. «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (1:1) и вылетел из турнира, Хвича не забил пенальти

    «Милан» сыграл вничью с «Наполи» (1:1) на выезде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти на 82-й минуте.

    Клуб из Неаполя уступил по сумме двух матчей со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

    «Милан» сыграет в полуфинале с победителем пары «Бенфика»«Интер».

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    Наполи (Италия) – Милан (Италия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жиру, 43; 1:1 – Осимхен, 90+3.

    Первый матч: 0:1.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.04.2023 23:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      kravchenkorig 12 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +1703

      Fialet 2 часа назад

      Никогда не был за Милан, но тут рад, что перехвалёная Хвича обосралась.

      3
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      Рейтинг: +4305

      mutabor0992 2 часа назад

      Какие же Наполи жалкие и убогие...Весь сезон жгли.А тут пшик.Что такое?Дутые чемпионы???

      2
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      Рейтинг: +6073

      GoldPlayFIFARus9 > mutabor0992 1 час назад

      Перегорели, мана закончилась. Такое бывает

      0
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      Рейтинг: +20

      Баха____________ 2 часа назад

      Я знал что так будет
      Я знал что так будет

      0
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      Рейтинг: +1266

      mama1991 2 часа назад

      Вперёд Милан , сними скальп с кузенов

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