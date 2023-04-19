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    36-летний дед – незаметный гений «Милана»: отказался от сладкого и работает с тренером Златана. Все ради потока голов

    «Милан» впервые с сезона-2006/07 сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. В четвертьфинале ему попался «Наполи». После первой встречи было 1:0 – тогда все решил Баннасер точным ударом. Вторая встреча завершилась с таким же счетом – у нее был другой герой, 36-летний Оливье Жиру. Именно Жиру забил мяч в первом тайме и обеспечил «Милану» комфортное преимущество.

    Как дела у Жиру в целом? Он в полном порядке, несмотря на возраст. Это и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

    Как играет Жиру в этом сезоне

    Вот пачка фактов о результативности Жиру:

    • 8 голов в 26 матчах за «Милан». Плюс 4 ассиста.

    • Кстати, Жиру – второй бомбардир «Милана» в Серии А. Разумеется, после великолепного Виктора Осимхена.

    • В Лиге чемпионов Жиру тоже в порядке: забил в обоих матчах против загребского «Динамо», оформил дубль в матче против «Зальцбурга». Плюс еще гол «Наполи».

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в восторге: «Не хочу показаться банальным, сравнив Оливье с вином. Но, черт, это действительно так. Иногда мне стыдно, когда я вижу, что этот парень тренируется усерднее молодых. У Жиру сумасшедшая отдача, которую он аккумулирует в результативные матчи».

    А зачем вообще бодаться на вершине в таком возрасте?

    Отвечает сам Жиру:

    «Я просто влюблен в футбол. С детства не расставался с мячом – ровно такая же картина происходит и сейчас. Мне 36, но я не чувствую возраст: я хочу играть, я хочу выступать за «Милан», но я боюсь думать о пенсии».

    По словам, Жиру он не стал кардинально менять образ жизни, чтобы сохранять форму. Но базово все же чуточку поменял будни, чтобы подольше выходить на поле на самом высоком уровне.

    Во-первых, Жиру стал персонально заниматься с тренером. Теперь работает с тем же, кто прокачивает Златана. Ни в «Арсенале», ни в «Челси» у Жиру не было персонального тренера.

    Во-вторых, питается исключительно по советам диетологов «Милана». Пиоли говорил, что в организме Жиру процент лишнего веса меньше, чем у других игроков «Милана». Так было на момент старта сезона.

    В-третьих, есть еще одно ограничение, о котором как-то сам рассказал Жиру. Его слова: «Отказ от алкоголя? Нет, вы что, как я откажусь от вина? Мы же в Италии. Но я отказался от сладкого. Серьезный шаг для меня, потому что почти каждый день люблю перехватывать что-то вкусное».

    Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 00:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      kravchenkorig 12 минут назад

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