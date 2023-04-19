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  • 36-летний дед – незаметный гений «Милана»: отказался от сладкого и работает с тренером Златана. Все ради потока голов

36-летний дед – незаметный гений «Милана»: отказался от сладкого и работает с тренером Златана. Все ради потока голов

19 апреля 2023, 09:18
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«Милан» впервые с сезона-2006/07 сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. В четвертьфинале ему попался «Наполи». После первой встречи было 1:0 – тогда все решил Баннасер точным ударом. Вторая встреча завершилась с таким же счетом – у нее был другой герой, 36-летний Оливье Жиру. Именно Жиру забил мяч в первом тайме и обеспечил «Милану» комфортное преимущество.

Как дела у Жиру в целом? Он в полном порядке, несмотря на возраст. Это и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

Как играет Жиру в этом сезоне

Вот пачка фактов о результативности Жиру:

• 8 голов в 26 матчах за «Милан». Плюс 4 ассиста.

• Кстати, Жиру – второй бомбардир «Милана» в Серии А. Разумеется, после великолепного Виктора Осимхена.

• В Лиге чемпионов Жиру тоже в порядке: забил в обоих матчах против загребского «Динамо», оформил дубль в матче против «Зальцбурга». Плюс еще гол «Наполи».

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в восторге: «Не хочу показаться банальным, сравнив Оливье с вином. Но, черт, это действительно так. Иногда мне стыдно, когда я вижу, что этот парень тренируется усерднее молодых. У Жиру сумасшедшая отдача, которую он аккумулирует в результативные матчи».

А зачем вообще бодаться на вершине в таком возрасте?

Отвечает сам Жиру:

«Я просто влюблен в футбол. С детства не расставался с мячом – ровно такая же картина происходит и сейчас. Мне 36, но я не чувствую возраст: я хочу играть, я хочу выступать за «Милан», но я боюсь думать о пенсии».

По словам, Жиру он не стал кардинально менять образ жизни, чтобы сохранять форму. Но базово все же чуточку поменял будни, чтобы подольше выходить на поле на самом высоком уровне.

Во-первых, Жиру стал персонально заниматься с тренером. Теперь работает с тем же, кто прокачивает Златана. Ни в «Арсенале», ни в «Челси» у Жиру не было персонального тренера.

Во-вторых, питается исключительно по советам диетологов «Милана». Пиоли говорил, что в организме Жиру процент лишнего веса меньше, чем у других игроков «Милана». Так было на момент старта сезона.

В-третьих, есть еще одно ограничение, о котором как-то сам рассказал Жиру. Его слова: «Отказ от алкоголя? Нет, вы что, как я откажусь от вина? Мы же в Италии. Но я отказался от сладкого. Серьезный шаг для меня, потому что почти каждый день люблю перехватывать что-то вкусное».

Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Италия. Серия А Лига чемпионов Милан Наполи Ибрагимович Златан Жиру Оливье
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1681887274
Долгой тебе карьеры.
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odessakmv
1682059172
а если бы занялся этим лет в 18-19 - был бы вообще монстр!!!!!!!
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