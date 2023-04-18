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    «Реал» – команда режима Франко»: Лапорта осудил мадридский клуб за участие в деле Негрейры

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал участие «Реала» в деле Негрейры в качестве частного обвинителя.

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

    «Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным.

    Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима [Франсиско Франко] и был близок к политической и экономической элите.

    Я думаю, стоит напомнить, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA (технического судейского комитета) были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу.

    Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле», – сказал Лапорта.

    • «Барселоне» из-за дела Негрейры грозит исключение из еврокубков.
    • Команда лидирует в Примере.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1154

      Таврида 33 минуты назад

      "Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима [Франсиско Франко]". Франко выиграл войну в 1939, а «Реал» не мог победить в Кубке до 1947 года и не завоевывал титул чемпиона Испании до 1954-го. В этот же период «Барселона» выиграла 5 чемпионатов Испании и 4 Кубка.
      Лапорта - лжец и подтасовщик фактов, неудивительно что "Барса" замаралась в этом скандале.

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      Рейтинг: +3550

      momwig_ 1 час назад

      Так себе обоснование для миллионных взяток

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