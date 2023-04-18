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  • «Реал» – команда режима Франко»: Лапорта осудил мадридский клуб за участие в деле Негрейры

«Реал» – команда режима Франко»: Лапорта осудил мадридский клуб за участие в деле Негрейры

18 апреля 2023, 08:26
11

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал участие «Реала» в деле Негрейры в качестве частного обвинителя.

  • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
  • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
  • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

«Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным.

Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима [Франсиско Франко] и был близок к политической и экономической элите.

Я думаю, стоит напомнить, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA (технического судейского комитета) были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу.

Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле», – сказал Лапорта.

  • «Барселоне» из-за дела Негрейры грозит исключение из еврокубков.
  • Команда лидирует в Примере.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Лапорта Жоан
Комментарии (11)
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momwig_
1681796569
Так себе обоснование для миллионных взяток
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Таврида
1681798807
"Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима [Франсиско Франко]". Франко выиграл войну в 1939, а «Реал» не мог победить в Кубке до 1947 года и не завоевывал титул чемпиона Испании до 1954-го. В этот же период «Барселона» выиграла 5 чемпионатов Испании и 4 Кубка. Лапорта - лжец и подтасовщик фактов, неудивительно что "Барса" замаралась в этом скандале.
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