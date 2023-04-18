«Реал» – команда режима Франко»: Лапорта осудил мадридский клуб за участие в деле Негрейры

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал участие «Реала» в деле Негрейры в качестве частного обвинителя.

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.

Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

«Я хочу отметить участие клуба в качестве частного обвинителя в судебном процессе. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным.

Клуба, которому всегда благоволили судьи. Который считался командой режима [Франсиско Франко] и был близок к политической и экономической элите.

Я думаю, стоит напомнить, что на протяжении семи десятилетий большинство президентов CTA (технического судейского комитета) были бывшими сотрудниками, игроками или руководителями мадридского «Реала», в некоторых случаях – все сразу.

Это те люди, которые 70 лет назначали тех, кто должен был вершить правосудие на поле», – сказал Лапорта.