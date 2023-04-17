«Ак Барс» и ЦСКА сыграют во втором матче финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.
Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч
«Ак Барс» в плей-офф прошел «Адмирал» и «Авангард».
ЦСКА обыграл «Локомотив» и СКА.
- Матч состоится в среду, 19 апреля.
- Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 19:00 мск.
Букмекеры не видят фаворита во втором матче. Коэффициент на победу «Ак Барса» составляет 2,75. На выигрыш ЦСКА – 2,47. На ничью можно поставить за 3,60.