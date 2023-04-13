Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Два одаренных футболиста»: Родригао сравнил игрока «Зенита» с Робиньо

«Два одаренных футболиста»: Родригао сравнил игрока «Зенита» с Робиньо

13 апреля 2023, 16:36

Защитник «Зенита» Родригао высказался о своем одноклубнике Малкоме.

– Вашим партнером в «Атлетико Минейро» был Робиньо. Самый мастеровитый игрок, с кем вы играли, или Малком не уступает?

– Робиньо точно можно назвать одним из главных виртуозов, с кем мне удалось поиграть. В нем есть врожденная гениальность, талант. Но точно могу с ним сравнить Малкома. Хотя их игра отличается.

Малком больше нацелен на ворота, больше забивает. Робиньо был скорее гением дриблинга. И точно забивал меньше. Но по уровню таланта это два одаренных футболиста, которых я мог бы сравнить друг с другом.

– Недавно Малком сказал, что не хочет отдаляться от Лиги чемпионов. И намекнул, что рано или поздно может уйти. На ваш взгляд, у него может получиться в топ-лиге? Даже если это будет «ПСЖ»?

– Уверен, у Малкома есть все данные для того, чтобы продолжить карьеру в любом клубе мира. Всем нам грустно, что «Зенит» сейчас не может играть в Лиге чемпионов. Это спортивное разочарование для всех нас. Но при этом повторюсь, что Малком готов к игре на любом уровне.

  • Малком до «Зенита» выступал за «Барселону».
  • Зимой его пытался арендовать «ПСЖ».
  • Бразилец получил российский паспорт, его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

Еще по теме:
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию 1
Малком подписал контракт с новым клубом 1
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов 26
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Родригао
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
1
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
4
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
4
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
6
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
11
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
13
Все новости
Все новости
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
4
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
6
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
11
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
13
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
17
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+