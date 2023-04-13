«Два одаренных футболиста»: Родригао сравнил игрока «Зенита» с Робиньо

Защитник «Зенита» Родригао высказался о своем одноклубнике Малкоме.

– Вашим партнером в «Атлетико Минейро» был Робиньо. Самый мастеровитый игрок, с кем вы играли, или Малком не уступает?

– Робиньо точно можно назвать одним из главных виртуозов, с кем мне удалось поиграть. В нем есть врожденная гениальность, талант. Но точно могу с ним сравнить Малкома. Хотя их игра отличается.

Малком больше нацелен на ворота, больше забивает. Робиньо был скорее гением дриблинга. И точно забивал меньше. Но по уровню таланта это два одаренных футболиста, которых я мог бы сравнить друг с другом.

– Недавно Малком сказал, что не хочет отдаляться от Лиги чемпионов. И намекнул, что рано или поздно может уйти. На ваш взгляд, у него может получиться в топ-лиге? Даже если это будет «ПСЖ»?

– Уверен, у Малкома есть все данные для того, чтобы продолжить карьеру в любом клубе мира. Всем нам грустно, что «Зенит» сейчас не может играть в Лиге чемпионов. Это спортивное разочарование для всех нас. Но при этом повторюсь, что Малком готов к игре на любом уровне.