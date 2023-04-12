Талалаев установил рекорд чемпионата России

Андрей Талалаев накануне стал главным тренером «Химок». Таким образом, он поработает с третьим клубом за сезон РПЛ.

Это рекорд чемпионата России: ранее ни один тренер не работал в течение сезона с тремя клубами.

Ранее было 27 случаев, когда один тренер работал по ходу сезона с двумя клубами.