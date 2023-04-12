Талалаев установил рекорд чемпионата России

Андрей Талалаев накануне стал главным тренером «Химок». Таким образом, он поработает с третьим клубом за сезон РПЛ.
Это рекорд чемпионата России: ранее ни один тренер не работал в течение сезона с тремя клубами.
Ранее было 27 случаев, когда один тренер работал по ходу сезона с двумя клубами.
- «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 22 турах.
- Контракт с Талалаевым подписан на 5 лет.
- Тренер уже работал в подмосковном клубе в сезоне-2019/20.
Источник: телеграм-канал Александра Дорского