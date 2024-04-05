«Это украшение»: Талалаев восхитился новичком «Зенита»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил уровень форварда «Зенита» Педро. 18-летний бразилец сделал дубль в матче со «Спартаком» (2:1).

«То, что сделал Педро – это украшение футбола. Сейчас все болельщики понимают, почему латиноамериканцы так ценны в нашем чемпионате. Как только даешь им площадь, время на принятие решения… Исполнение! Парню исполнилось 18 лет два месяца назад. Ты понимаешь, за что были заплачены деньги.

Я хочу похвалить работников селекционного отдела «Зенита». Это украшение», – сказал Талалаев.