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    «Это украшение»: Талалаев восхитился новичком «Зенита»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил уровень форварда «Зенита» Педро. 18-летний бразилец сделал дубль в матче со «Спартаком» (2:1).

    «То, что сделал Педро – это украшение футбола. Сейчас все болельщики понимают, почему латиноамериканцы так ценны в нашем чемпионате. Как только даешь им площадь, время на принятие решения… Исполнение! Парню исполнилось 18 лет два месяца назад. Ты понимаешь, за что были заплачены деньги.

    Я хочу похвалить работников селекционного отдела «Зенита». Это украшение», – сказал Талалаев.

    • Педро перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Коринтианса».
    • Петербуржцы заплатили 9 млн евро за футболиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.04.2024 10:04
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    Комментарии (13)
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    Алексей З
    1712301448
    Исполнил ( второй гол ) здорово , не обсуждается. Не пойму только вот таких восторженных оценок, к чему это ? Намёк на то , что давайте отменил лимит, Зенит ( точнее Газпром) закупит в Бразилии молодых дарований и мы все будем этим наслаждаться ? Люди !!!! Вы в какой стране живёте ??? Своих выращивайте , дайте им шанс , а не маринуйте на лавке. Дошли уже до того , что Педро сравнивают с Стрельцовым , Аршавиным , ох.ели совсем !!! Он БРАЗИЛИЮ будет прославлять, а у нас кроме среднего ( по европейским меркам ) Головина нет никого. Вот о чём надо думать , а не петь бразильскому парню оды. имхо
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    ...уефан
    1712302908
    ...что-то, уж всё сильно хорошо и гладко. Редко так бывает за такие деньги...
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    andr45
    1712303290
    ПЕРДО? Не смешите мои шнурки)))) Если Зобнин и Денисов его не атакуют, предоставляют ему коридор для "проходов" и открывают пространство, чтобы он мог спокойно пробить по воротам, то и середняк сыграет не хуже этого "открытия") Эти мерзавцы НАМЕРЕННО слили второй тайм бразилам, по наущению ДЖИКИИ, который ТРЕБУЕТ: 1. ЗАКЛЮЧЕНИЯ С НИМ ДОЛГОСРОЧНОГО И ЖИРНОГО КОНТРАКТА. («То время, сколько я себе отвёл играть в футбол важно Следующий контракт, скорее всего, будет определяющим, будет одним из самых весомых в плане суммы.» ЧЕМПИОНАТ 09.02.24) 2. Немедленного снятия с должностей АБАСКАЛЯ и других лиц, которые ему не нравятся. («Если Абаскаль останется, никакого нового контракта не будет» )
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712305460
    Не сглазить бы талант! Гыгыгы
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    Азбука
    1712310620
    Заявку Педро сделал знатную. Опасаюсь только, что местные костоломы ему ноги обломают, чтоб не делал из них манекенов для тренировки дриблинга. Русский ногомяч это вам не бразильская жого бонита.
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    TIMOTHY
    1712332180
    Одним народным ,некоторым ,не по нраву наш Педро!) А почему?? Да от зависти свинячей ! Особенно верещит умалишённый психопат Алёха
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