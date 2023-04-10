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    Стала известна причина увольнения Бердыева из «Сочи»

    Стало известно, почему Курбан Бердыев покину пост главного тренера «Сочи».

    «Решение было принято клубом по результатам игр этой весной. Команде было объявлено сегодня днем.

    И.о. Дмитрий Хохлов хотел бы видеть в штабе Владислава Радимова. Помощники Бердыева — Кириченко и Мацюра, вероятно, также покинут команду. Но пока вопрос не решен – у обоих контракты, и надо расторгать с компенсацией», – написал в телеграме журналист Сергей Егоров.

    • «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ.
    • Бердыев возглавил команду в декабре 2022 года.
    • Он одержал 2 победы и трижды проиграл с «Сочи» в 5 матчах РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    10.04.2023 14:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4514

      Oldtrafford83 13 часов назад

      ой дебилы!!!

      1
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      Рейтинг: +504

      eugen-han 14 часов назад

      А причина какая всё таки?
      Неужели в том, что Сочи при Бердыеве посмел обыграть а гостях Динамо, а остальным проиграть, так что ли получается?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +907

      кaстрюлька 15 часов назад

      Хохлов и Радимов - это кто ? Два бесполезных алконавта ?
      Ога-ога, туши свет, эти дарования натренируют ))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5863

      ySS 16 часов назад

      Правильно, надо взять Ротенберга из хоккейного Ска)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6188

      subbotaspartak > ySS 15 часов назад

      А Карполь сейчас тренирует?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1482

      balam 16 часов назад

      слудского в трио.бараны

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      Бригадный 17 часов назад

      Мацюра - х.з. кто таку. А Кириченке - трусы и бутсы и - на поле. Пущай играет. В курортной команде вообще нет нормальных форвардов. Старик Кириченка борозды не испортит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1052

      Спартач80 17 часов назад

      Ой тупыыыыыеееее...

      2
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      Рейтинг: +101229

      zigbert 17 часов назад

      Все хотят чтобы сразу и сейчас. Прошлогодняя эйфория не дает покоя руководству Сочи.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +29167

      JTherry > zigbert 17 часов назад

      Хохлов с "хористом" со срач-тв Радимовым доведут "колизейщиков" до "лучшей лиги мира" в лучшем виде...) две "тренеришки" из высшей школы тренеров Лексакова - это сильный ход..!)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +101229

      zigbert > JTherry 17 часов назад

      В этом сезоне они останутся в РПЛ а вот дальше все может быть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1186

      Argon 18 часов назад

      Все хотят, чтоб новый тренер пришел и команда сразу стала выигрывать... .

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1019

      SLADE2019 18 часов назад

      Всякое конечно может дальше быть, но где Хохлов, а где Бердыев.

      4
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