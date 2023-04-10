Стала известна причина увольнения Бердыева из «Сочи»

Стало известно, почему Курбан Бердыев покину пост главного тренера «Сочи».

«Решение было принято клубом по результатам игр этой весной. Команде было объявлено сегодня днем.

И.о. Дмитрий Хохлов хотел бы видеть в штабе Владислава Радимова. Помощники Бердыева — Кириченко и Мацюра, вероятно, также покинут команду. Но пока вопрос не решен – у обоих контракты, и надо расторгать с компенсацией», – написал в телеграме журналист Сергей Егоров.