Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стала известна причина увольнения Бердыева из «Сочи»

10 апреля 2023, 14:20
12

Стало известно, почему Курбан Бердыев покину пост главного тренера «Сочи».

«Решение было принято клубом по результатам игр этой весной. Команде было объявлено сегодня днем.

И.о. Дмитрий Хохлов хотел бы видеть в штабе Владислава Радимова. Помощники Бердыева — Кириченко и Мацюра, вероятно, также покинут команду. Но пока вопрос не решен – у обоих контракты, и надо расторгать с компенсацией», – написал в телеграме журналист Сергей Егоров.

  • «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Бердыев возглавил команду в декабре 2022 года.
  • Он одержал 2 победы и трижды проиграл с «Сочи» в 5 матчах РПЛ.

Еще по теме:
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь» 1
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Сочи Бердыев Курбан
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1681126027
Хохлов и Радимов вместо Бердыева ? Это решили снять новый фильм катастрофу ?
Ответить
SLADE2019
1681126061
Всякое конечно может дальше быть, но где Хохлов, а где Бердыев.
Ответить
Argon
1681127181
Все хотят, чтоб новый тренер пришел и команда сразу стала выигрывать... .
Ответить
zigbert
1681127385
Все хотят чтобы сразу и сейчас. Прошлогодняя эйфория не дает покоя руководству Сочи.
Ответить
Бригадный
1681129596
Мацюра - х.з. кто таку. А Кириченке - трусы и бутсы и - на поле. Пущай играет. В курортной команде вообще нет нормальных форвардов. Старик Кириченка борозды не испортит.
Ответить
balam
1681132558
слудского в трио.бараны
Ответить
ySS
1681133932
Правильно, надо взять Ротенберга из хоккейного Ска)
Ответить
eugen-han
1681140351
А причина какая всё таки? Неужели в том, что Сочи при Бердыеве посмел обыграть а гостях Динамо, а остальным проиграть, так что ли получается?
Ответить
Oldtrafford83
1681144406
ой дебилы!!!
Ответить
Главные новости
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
3
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
2
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
3
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
10
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Все новости
Все новости
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
6
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
5
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+