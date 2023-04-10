Дзюба обратился к болельщикам после поражения «Локомотива» от «Зенита»

В первом тайме ещё как то играл а во втором вообще не видно было...Для Дзюбы неудачный матч..
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита».
«После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, тeплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова.
Хотел бы извиниться за свою игру. Удивительная психология. Состояние было вообще не очень, возможно, перегорел даже.
Внешне спокойным был, а в голове хотелось, чтобы команда победила. Даже чересчур хотел», – сказал Дзюба.
- «Локо» проиграл «Зениту» – 1:2.
- Дзюба завершил матч без голевых действий.
- Это его первая встреча с петербургской командой после ухода.