Дзюба обратился к болельщикам после поражения «Локомотива» от «Зенита»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита».

«После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, тeплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова.

Хотел бы извиниться за свою игру. Удивительная психология. Состояние было вообще не очень, возможно, перегорел даже.

Внешне спокойным был, а в голове хотелось, чтобы команда победила. Даже чересчур хотел», – сказал Дзюба в видео, опубликованном в соцсетях.