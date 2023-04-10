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    Дзюба обратился к болельщикам после поражения «Локомотива» от «Зенита»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита».

    «После побед легко всегда радоваться и говорить добрые, тeплые вещи, а когда проигрываешь, нужно находить какие-то слова.

    Хотел бы извиниться за свою игру. Удивительная психология. Состояние было вообще не очень, возможно, перегорел даже.

    Внешне спокойным был, а в голове хотелось, чтобы команда победила. Даже чересчур хотел», – сказал Дзюба.

    • «Локо» проиграл «Зениту» – 1:2.
    • Дзюба завершил матч без голевых действий.
    • Это его первая встреча с петербургской командой после ухода.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      Bez Imeni 21 минуту назад

      В первом тайме ещё как то играл а во втором вообще не видно было...Для Дзюбы неудачный матч..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +143

      Chicha 37 минут назад

      Что же ты Зениту "Приветик" не передал. Семаку руку не подал. Презерватив ты штопаный.

      4
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