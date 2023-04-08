Клотет прокомментировал дебютную победу на посту тренера «Торпедо»

Успехов Торпедо!
Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет подвел итоги выигранного матча 22-го тура чемпионата России против «Факела» (2:0).
- Для испанца это дебютная победа в РПЛ.
- «Торпедо» выиграло в Премьер-лиге впервые с 17 сентября (без учета технического поражения «Пари НН»).
- Московская команда догнала «Химки» в турнирной таблице.
«Была проделана большая работа. Шаг за шагом команда прибавляет и будет прибавлять дальше.
Для нас это важнейшая домашняя победа. Ребята показали, что стали более конкурентоспособными.
Они бились с еще большим рвением, вложили сердце в эту победу. Дальше будет только лучше.
Что мне не понравилось в нашей игре? Есть некоторые вопросы по защите. Но тем не менее порадовали моменты по выходам из обороны в атаку», – сказал Клотет.
Новый тренер меняет «Тoрпедо». Уже даже победил в РПЛ – понадобилось всего два матча