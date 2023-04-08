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    Клотет прокомментировал дебютную победу на посту тренера «Торпедо»

    Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет подвел итоги выигранного матча 22-го тура чемпионата России против «Факела» (2:0).

    • Для испанца это дебютная победа в РПЛ.
    • «Торпедо» выиграло в Премьер-лиге впервые с 17 сентября (без учета технического поражения «Пари НН»).
    • Московская команда догнала «Химки» в турнирной таблице.

    «Была проделана большая работа. Шаг за шагом команда прибавляет и будет прибавлять дальше.

    Для нас это важнейшая домашняя победа. Ребята показали, что стали более конкурентоспособными.

    Они бились с еще большим рвением, вложили сердце в эту победу. Дальше будет только лучше.

    Что мне не понравилось в нашей игре? Есть некоторые вопросы по защите. Но тем не менее порадовали моменты по выходам из обороны в атаку», – сказал Клотет.

    Новый тренер меняет «Тoрпедо». Уже даже победил в РПЛ – понадобилось всего два матча

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2023 16:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Успехов Торпедо!

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      Рейтинг: +62

      Bez Imeni > DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      зачем? пердив скучает по ним....

      0
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      Рейтинг: +12615

      Вомбат > Bez Imeni 12 часов назад

      А мне эта команда симпатична. Да, слабенький состав, но в игре чувствуется командный дух. До недавнего времени они выглядели обреченно, но такая сплоченная команда может преподносить сюрпризы, когда забывает о своем статусе аутсайдера. Они еще при Талалаеве обыграли ЦСКА за счет коллективных действий и фарта.

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