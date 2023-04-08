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  • Клотет прокомментировал дебютную победу на посту тренера «Торпедо»

Клотет прокомментировал дебютную победу на посту тренера «Торпедо»

8 апреля 2023, 16:56
4

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет подвел итоги выигранного матча 22-го тура чемпионата России против «Факела» (2:0).

  • Для испанца это дебютная победа в РПЛ.
  • «Торпедо» выиграло в Премьер-лиге впервые с 17 сентября (без учета технического поражения «Пари НН»).
  • Московская команда догнала «Химки» в турнирной таблице.

«Была проделана большая работа. Шаг за шагом команда прибавляет и будет прибавлять дальше.

Для нас это важнейшая домашняя победа. Ребята показали, что стали более конкурентоспособными.

Они бились с еще большим рвением, вложили сердце в эту победу. Дальше будет только лучше.

Что мне не понравилось в нашей игре? Есть некоторые вопросы по защите. Но тем не менее порадовали моменты по выходам из обороны в атаку», – сказал Клотет.

Новый тренер меняет «Тoрпедо». Уже даже победил в РПЛ – понадобилось всего два матча

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Торпедо Клотет Пеп
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1680965837
Успехов Торпедо!
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zigbert
1681023265
Жаль только что у Торпедо совсем не слышно было болельщиков. А вот у Факела поддержка была заметной.
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