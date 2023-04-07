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  • «В моем рейтинге он был бы предпоследним»: Шмурнов недоволен, что Овечкина выбрали лучшим спортсменом России

«В моем рейтинге он был бы предпоследним»: Шмурнов недоволен, что Овечкина выбрали лучшим спортсменом России

7 апреля 2023, 22:34
10

Комментатор Александр Шмурнов не согласен со свежим рейтингом лучших спортсменов в истории России, где первым оказался хоккеист Александр Овечкин.

– Какое место Овечкин занял бы в вашем рейтинге и кого бы вы выбрали лучшим?

– Александр Овечкин стал бы в моем рейтинге предпоследним. Последним был бы я.

А лучшего спортсмена выбирал бы из списка: Кафельников, Плющенко, Шарапова, Емельяненко, Нурмагомедов, Аршавин, Борзаковский, Исинбаева, Малкин, Кучеров.

  • Овечкин, воспитанник «Динамо», с 2005 года играет за «Вашингтон».
  • В 2018 году россиянин помог команде взять Кубок Стэнли.
  • Овечкин со сборной России трижды брал ЧМ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1680896828
Вот из-за таких шмурновых мы часто видим неадекватные рейтинги.
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portero
1680897562
Спорт это политика!!! Так что может он и прав, но хозяева политики нашей страны, выбрали своего кумира...
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Серёга-Динамовец
1680898704
Шмурик, а ты с какой страны тявкаешь?
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neim
1680923068
Интересно, если бы я создал рейтинг комментаторов, на каком месте там был бы "Комментатор Александр Шмурнов" ? Думаю на предпоследнем, после меня ))).
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Oldtrafford83
1680932802
Капец шмару бомбит от Овечкина, видать когда он ему шайбой зарядил в очко его дырявое)) Как комментатор дно и всегда им был!!!
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Play
1680932897
Овечкин один из лучших хоккеистов современности, 15 лет играет на высочайшем уровне. Да, возможно Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира. Но, блин, причём тут Аршавин? А что он ещё, прости Господи, Дзюбу не приплёл сюда.
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R_a_i_n
1680941075
А чё не Зюба?
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АлексМак
1680952795
Реально придурок
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Январь 59
1680953182
Александр Овечкин великий американский хоккеист изредка играющий за сборную Россию. Если бы он последние 15 лет играл в России то да , а так это капитан Вашингтон-Капиталс, а эта команда к российскому спорту отношения не имеет. Великие российские хоккеисты- это В. Харламов, А. Якушев, А. Мальцев, Е. Зимин, А. Рагулин , Б. Майоров, А. Фирсов, а никак не капитан американскоамериканской команды. Все его рекорды принадлежат Америке, а мы скромно радуемся в сторонке.
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