«В моем рейтинге он был бы предпоследним»: Шмурнов недоволен, что Овечкина выбрали лучшим спортсменом России

Комментатор Александр Шмурнов не согласен со свежим рейтингом лучших спортсменов в истории России, где первым оказался хоккеист Александр Овечкин.

– Какое место Овечкин занял бы в вашем рейтинге и кого бы вы выбрали лучшим?

– Александр Овечкин стал бы в моем рейтинге предпоследним. Последним был бы я.

А лучшего спортсмена выбирал бы из списка: Кафельников, Плющенко, Шарапова, Емельяненко, Нурмагомедов, Аршавин, Борзаковский, Исинбаева, Малкин, Кучеров.