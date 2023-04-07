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    «В моем рейтинге он был бы предпоследним»: Шмурнов недоволен, что Овечкина выбрали лучшим спортсменом России

    Комментатор Александр Шмурнов не согласен со свежим рейтингом лучших спортсменов в истории России, где первым оказался хоккеист Александр Овечкин.

    – Какое место Овечкин занял бы в вашем рейтинге и кого бы вы выбрали лучшим?

    – Александр Овечкин стал бы в моем рейтинге предпоследним. Последним был бы я.

    А лучшего спортсмена выбирал бы из списка: Кафельников, Плющенко, Шарапова, Емельяненко, Нурмагомедов, Аршавин, Борзаковский, Исинбаева, Малкин, Кучеров.

    • Овечкин, воспитанник «Динамо», с 2005 года играет за «Вашингтон».
    • В 2018 году россиянин помог команде взять Кубок Стэнли.
    • Овечкин со сборной России трижды брал ЧМ.

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    Источник: Metaratings

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    07.04.2023 22:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2347

      Январь 59 42 минуты назад

      Александр Овечкин великий американский хоккеист изредка играющий за сборную Россию. Если бы он последние 15 лет играл в России то да , а так это капитан Вашингтон-Капиталс, а эта команда к российскому спорту отношения не имеет. Великие российские хоккеисты- это В. Харламов, А. Якушев, А. Мальцев, Е. Зимин, А. Рагулин , Б. Майоров, А. Фирсов, а никак не капитан американскоамериканской команды. Все его рекорды принадлежат Америке, а мы скромно радуемся в сторонке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +395

      АлексМак 48 минут назад

      Реально придурок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14197

      Алексей З 3 часа назад

      Голимая вкусовщина !
      Почему не Большунов ( лыжи терпеть не могу ) ?

      0
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      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n 4 часа назад

      А чё не Зюба?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2989

      Play 6 часов назад

      Овечкин один из лучших хоккеистов современности, 15 лет играет на высочайшем уровне. Да, возможно Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира. Но, блин, причём тут Аршавин? А что он ещё, прости Господи, Дзюбу не приплёл сюда.

      0
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      Рейтинг: +4498

      Oldtrafford83 6 часов назад

      Капец шмару бомбит от Овечкина, видать когда он ему шайбой зарядил в очко его дырявое))
      Как комментатор дно и всегда им был!!!

      0
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      Рейтинг: +5488

      neim 9 часов назад

      Интересно, если бы я создал рейтинг комментаторов, на каком месте там был бы "Комментатор Александр Шмурнов" ?
      Думаю на предпоследнем, после меня ))).

      3
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      Рейтинг: +140

      Серёга-Динамовец 15 часов назад

      Шмурик, а ты с какой страны тявкаешь?

      1
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      Рейтинг: +5488

      neim > Серёга-Динамовец 8 часов назад

      Смотрел сейчас его биографию, за последние 15-20 лет. Оказывается вот уже около года, как покинул Россию. Политический эмигрант, вот так !
      Из Википедии:
      "Выступил против вторжения России на Украину в 2022 году. 29 марта 2022 года покинул канал «Матч-ТВ» и уехал из России[19][20]."

      0
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      Рейтинг: +67797

      portero 16 часов назад

      Спорт это политика!!! Так что может он и прав, но хозяева политики нашей страны, выбрали своего кумира...

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      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 16 часов назад

      Вот из-за таких шмурновых мы часто видим неадекватные рейтинги.

      2
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