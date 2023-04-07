«В моем рейтинге он был бы предпоследним»: Шмурнов недоволен, что Овечкина выбрали лучшим спортсменом России

Комментатор Александр Шмурнов не согласен со свежим рейтингом лучших спортсменов в истории России, где первым оказался хоккеист Александр Овечкин.
– Какое место Овечкин занял бы в вашем рейтинге и кого бы вы выбрали лучшим?
– Александр Овечкин стал бы в моем рейтинге предпоследним. Последним был бы я.
А лучшего спортсмена выбирал бы из списка: Кафельников, Плющенко, Шарапова, Емельяненко, Нурмагомедов, Аршавин, Борзаковский, Исинбаева, Малкин, Кучеров.
- Овечкин, воспитанник «Динамо», с 2005 года играет за «Вашингтон».
- В 2018 году россиянин помог команде взять Кубок Стэнли.
- Овечкин со сборной России трижды брал ЧМ.
Источник: Metaratings