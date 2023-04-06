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    Топ-10 лучших спортсменов в истории России

    На Sports.ru подведены итоги голосования на звание лучшего спортсмена в истории России. В нем участвовали как журналисты, так и пользователи. Топ-10 выглядит так.

    1. Александр Овечкин, 37 лет, хоккей.

    Воспитанник «Динамо». С 2005 года играет за «Вашингтон». Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли сезона-2017/18. Ведет погоню за Уэйном Гретцки на звание лучшего снайпера в истории НХЛ.

    2. Мария Шарапова, 35 лет, теннис.

    Завершила карьеру в 2020 году. Выиграла пять турниров Большого шлема, причем первый – в 17 лет. В финале Олимпиады-2012 очень крупно проиграла Серене Уильямс (0:6; 1:6). Была первой ракеткой мира.

    3. Елена Исинбаева, 40 лет, легкая атлетика.

    Олимпийская чемпионка 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. Семь раз брала золото чемпионатов мира, включая московский в 2006 и 2013 годах. 28 раз била мировой рекорд. Первая женщина, прыгнувшая с шестом выше пяти метров.

    4. Андрей Аршавин, 41 год, футбол.

    Помог сборной России взять бронзу Евро-2008. Трижды брал РПЛ с «Зенитом». Делал покер на «Энфилде». По мнению экспертов, лучший футболист России в этом веке.

    5. Евгений Плющенко, 40 лет, фигурное катание.

    Олимпийский чемпион 2006 и 2014 годов. Трижды брал чемпионат мира. Сейчас управляет собственной академией фигурного катания. Женат на Яне Рудковской.

    6. Александр Большунов, 26 лет, лыжи.

    Трехкратный победитель Олимпиады-2022. Брал золото ЧМ. Является военнослужащим Войск национальной гвардии РФ.

    7. Игорь Акинфеев, 36 лет, футбол.

    Помог сборной России взять бронзу Евро-2008 и выйти в 1/4 финала чемпионата мира-2018. С ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году. Шестикратный чемпион России. Всю карьеру проводит в одном клубе.

    8. Александр Карелин, 55 лет, греко-римская борьба.

    Выиграл три Олимпиады. Девять раз брал золото чемпионата мира. Сейчас находится под санкциями. Герой России (1996 год).

    9. Хабиб Нурмагомедов, 34 года, ММА.

    Первый россиянин-чемпион в UFC. Выиграл все 29 боев под эгидой организации. Закончил карьеру в 2020 году.

    10. Марат Сафин, 43 года, теннис.

    Дважды брал турниры Большого шлема. Был первой ракеткой мира. В кулуарах пользуется репутацией ловеласа.

    Фото: spartak.com, Russian Look/Global Look Press

    Топ-10 самых красивых спортсменок России

    Источник: Sports.ru

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    06.04.2023 14:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +210

      Эмом 3 часа назад

      Когда вы уже поймёте, что в подобных рейтингах спортивные достижение один из главных критерий а не главный, да и вообще такого рода рейтинги необъективны

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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 6 апреля, 16:01

      Это прост пздц !!!!
      Там футболистам , при всём уважении , делать нечего.
      ММА это что, это для мудаков .
      Если уж теннисисты , то Кафельников и Дементьева - Олимпийские чемпионы.
      Где Маша Ласицкене ? Ни одного из ЛА, ох**еть .Не знаю кто голосовал , но страну прославляли другие люди.

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      Рейтинг: +5720

      TOMSON 6 апреля, 14:37

      Какие Аршавин и Акинфеев выше Карелина? Шарапова выше Исинбаевой? Тут нахождение Хабиба то спорно, а тут Сафин например!

      1
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