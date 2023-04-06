На Sports.ru подведены итоги голосования на звание лучшего спортсмена в истории России. В нем участвовали как журналисты, так и пользователи. Топ-10 выглядит так.

1. Александр Овечкин, 37 лет, хоккей.

Воспитанник «Динамо». С 2005 года играет за «Вашингтон». Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли сезона-2017/18. Ведет погоню за Уэйном Гретцки на звание лучшего снайпера в истории НХЛ.

2. Мария Шарапова, 35 лет, теннис.

Завершила карьеру в 2020 году. Выиграла пять турниров Большого шлема, причем первый – в 17 лет. В финале Олимпиады-2012 очень крупно проиграла Серене Уильямс (0:6; 1:6). Была первой ракеткой мира.

3. Елена Исинбаева, 40 лет, легкая атлетика.

Олимпийская чемпионка 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. Семь раз брала золото чемпионатов мира, включая московский в 2006 и 2013 годах. 28 раз била мировой рекорд. Первая женщина, прыгнувшая с шестом выше пяти метров.

4. Андрей Аршавин, 41 год, футбол.

Помог сборной России взять бронзу Евро-2008. Трижды брал РПЛ с «Зенитом». Делал покер на «Энфилде». По мнению экспертов, лучший футболист России в этом веке.

5. Евгений Плющенко, 40 лет, фигурное катание.

Олимпийский чемпион 2006 и 2014 годов. Трижды брал чемпионат мира. Сейчас управляет собственной академией фигурного катания. Женат на Яне Рудковской.

6. Александр Большунов, 26 лет, лыжи.

Трехкратный победитель Олимпиады-2022. Брал золото ЧМ. Является военнослужащим Войск национальной гвардии РФ.

7. Игорь Акинфеев, 36 лет, футбол.

Помог сборной России взять бронзу Евро-2008 и выйти в 1/4 финала чемпионата мира-2018. С ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году. Шестикратный чемпион России. Всю карьеру проводит в одном клубе.

8. Александр Карелин, 55 лет, греко-римская борьба.

Выиграл три Олимпиады. Девять раз брал золото чемпионата мира. Сейчас находится под санкциями. Герой России (1996 год).

9. Хабиб Нурмагомедов, 34 года, ММА.

Первый россиянин-чемпион в UFC. Выиграл все 29 боев под эгидой организации. Закончил карьеру в 2020 году.

10. Марат Сафин, 43 года, теннис.

Дважды брал турниры Большого шлема. Был первой ракеткой мира. В кулуарах пользуется репутацией ловеласа.

Фото: spartak.com, Russian Look/Global Look Press

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