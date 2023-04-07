Губерниев прокомментировал слова Кержакова про отъезд из России

Работать поехал, дома работы не было!
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков покинул страну.
«Кержаков. Уехал и уехал! Каждый человек имеет право на собственное мнение. И каждый сам выбирает свой путь.
Саша хороший парень, замечательный футболист и тренер. Желаю ему удачи и здоровья!» – написал Губерниев.
- Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
- Летом он покинул «Пари НН».
- Сейчас тренер не в России.