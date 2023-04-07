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    Губерниев прокомментировал слова Кержакова про отъезд из России

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков покинул страну.

    «Кержаков. Уехал и уехал! Каждый человек имеет право на собственное мнение. И каждый сам выбирает свой путь.

    Саша хороший парень, замечательный футболист и тренер. Желаю ему удачи и здоровья!» – написал Губерниев.

    • Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
    • Летом он покинул «Пари НН».
    • Сейчас тренер не в России.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    07.04.2023 19:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18134

      paracetamol 17 часов назад

      Работать поехал, дома работы не было!

      0
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      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata 18 часов назад

      Странно - люди, не симпатичные мне, но их мнение в данном вопросе оказывается вполне адекватными, без всяких псевдо патриотических истерик ...

      3
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      Рейтинг: +1460

      Freyd 18 часов назад

      Офигеваю,он уже футбольный обозреватель?

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      Рейтинг: +29

      Allex31 18 часов назад

      Для всех очень важно мне Балабола)

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