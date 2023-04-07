Губерниев прокомментировал слова Кержакова про отъезд из России

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков покинул страну.

«Кержаков. Уехал и уехал! Каждый человек имеет право на собственное мнение. И каждый сам выбирает свой путь.

Саша хороший парень, замечательный футболист и тренер. Желаю ему удачи и здоровья!» – написал Губерниев.

Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».

Летом он покинул «Пари НН».

Сейчас тренер не в России.

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