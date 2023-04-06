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  • Морган: «Голы Роналду за «Аль-Наср» показывают, что тен Хаг принял одно из худших решений в истории футбола»

Морган: «Голы Роналду за «Аль-Наср» показывают, что тен Хаг принял одно из худших решений в истории футбола»

6 апреля 2023, 12:49
6

Британский журналист Пирс Морган, известный большими интервью с Криштиану Роналду, прокомментировал последний дубль игрока за саудовский «Аль-Наср».

«Еще два гола Криштиану показывают, что решение Эрика тен Хага убрать Роналду ради Вута Вегхорста было одним из худших в истории футбола», – считает Морган.

  • В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
  • Криштиану зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.
  • У 38-летнего португальца в сезоне чемпионата Саудовской Аравии 9 матчей, 11 голов, 2 ассиста.

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Источник: твиттер Пирса Моргана
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Аль-Наср Роналду Криштиану тен Хаг Эрик
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1680776223
Одно из худших решений в истории футбола сделал МЮ, когда позвал тен Хага.
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mihail200606
1680782517
Это Аль Наср.. всего лишь.. морган дрочит там что ли на Кристину?..
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Oldtrafford83
1680844127
Капец, да заткнись ты уже!!!
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Bozigit
1680870015
Глупости
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