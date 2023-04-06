Морган: «Голы Роналду за «Аль-Наср» показывают, что тен Хаг принял одно из худших решений в истории футбола»

Британский журналист Пирс Морган, известный большими интервью с Криштиану Роналду, прокомментировал последний дубль игрока за саудовский «Аль-Наср».
«Еще два гола Криштиану показывают, что решение Эрика тен Хага убрать Роналду ради Вута Вегхорста было одним из худших в истории футбола», – считает Морган.
- В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
- Криштиану зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.
- У 38-летнего португальца в сезоне чемпионата Саудовской Аравии 9 матчей, 11 голов, 2 ассиста.
Источник: твиттер Пирса Моргана