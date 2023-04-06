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    Морган: «Голы Роналду за «Аль-Наср» показывают, что тен Хаг принял одно из худших решений в истории футбола»

    Британский журналист Пирс Морган, известный большими интервью с Криштиану Роналду, прокомментировал последний дубль игрока за саудовский «Аль-Наср».

    «Еще два гола Криштиану показывают, что решение Эрика тен Хага убрать Роналду ради Вута Вегхорста было одним из худших в истории футбола», – считает Морган.

    • В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • Криштиану зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.
    • У 38-летнего португальца в сезоне чемпионата Саудовской Аравии 9 матчей, 11 голов, 2 ассиста.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    06.04.2023 12:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2184

      Bozigit 23 часа назад

      Глупости

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4498

      Oldtrafford83 7 апреля, 08:08

      Капец, да заткнись ты уже!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7768

      mihail200606 6 апреля, 15:01

      Это Аль Наср.. всего лишь.. морган дрочит там что ли на Кристину?..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 6 апреля, 13:17

      Одно из худших решений в истории футбола сделал МЮ, когда позвал тен Хага.

      2
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      Рейтинг: +46

      nurslan > DOCTOR PENALTY 6 апреля, 17:23

      А вот это возможно,пока у него мало что прет

      0
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      Рейтинг: +4498

      Oldtrafford83 > DOCTOR PENALTY 7 апреля, 08:09

      ахахах, отличная шутка, браво)

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