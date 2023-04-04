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  • «Буду рад, если построят. Но разве нет других мест?»: боец Минеев не против строительства мечети в Москве

«Буду рад, если построят. Но разве нет других мест?»: боец Минеев не против строительства мечети в Москве

4 апреля 2023, 14:32

Российский боец ММА, участник СВО Владимир Минеев высказался по поводу скандала вокруг строительства мечети в Москве.

  • Накануне ряд бойцов ММА вышли на митинг против строительства мечети.
  • Это вызвало отрицательную реакцию со стороны медийных мусульман: например, бойца Ислама Махачева или Хасбика.
  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал тех, кто выступил против мечети, провокаторами и предложил отправиться им в зону СВО.

Конфликт в ММА: Дивнич и другие бойцы вышли на митинг против строительства мечети в Москве, им ответили Махачев и Хасбик

«Адекватные люди понимают, что разбираться нужно не между собой, а с теми, кто принимает решение о строительстве мечети на месте христианской святыни, тем самым стравливая между собой две конфессии.

Такие административные решения попадают под статью о межконфессиональной и межнациональной розни. А в такое время это чистый саботаж. Агрессивные выпады в сторону православных активистов показывают суть людей, прикрывающихся исламом.

Кто-то не вникает в суть. Кто-то просто пиарится. А кто-то радикальный. И по таким людям, как правило, работают компетентные органы. Макс Дивнич – молодец! Стоит на своем, несмотря на неадекватную реакцию. Никто же не против строительства мечети.

Лично я буду только рад, когда у мусульман будет большая мечеть, где они комфортно будут совершать намаз, при этом не доставляя никому дискомфорта. Разве нет больше места, кроме как нашего святого озера? Есть. Так а в чем проблема?

А кто сильно агрессивный – приезжайте сюда, на передок. Проявите себя в борьбе с западной идеологией вседозволенности и распутства, в борьбе с фашизмом.

Что вы там парню угрожаете? Вы думаете, он беспризорник, что ли? Вы повоевать хотите? Приезжайте, мы здесь все на СВО вместе. Так было, так есть и так будет», – сказал Минеев в социальной сети.

Источник: «Бомбардир»
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