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    Конфликт в ММА: Дивнич и другие бойцы вышли на митинг против строительства мечети в Москве, им ответили Махачев и Хасбик

    Бывший чемпион M-1 Global в легком весе Максим Дивнич и другие российские бойцы вышли на акцию протеста против строительства мечети в Москве на месте Святого Православного озера в Косино-Ухтомском районе.

    Российских бойцов не устроило место, выбранное для объекта. Дивнич активнее всех поддерживал протесты в соцсетях.

    «Недавно я узнал, что в Москве собираются строить мечеть на 60 тысяч человек. Например, Храм Христа Спасителя вмещает всего 10 тысяч человек. Что это за объект такой, который в шесть раз больше главного храма? Свобода кончается там, где начинается свобода другого. Мне не понятны эти действия, кто это согласовал? Правительство Москвы?» – сказал Дивнич в видео 30 марта.

    Боец также сообщил о гневной реакции мусульман, которая обрушилась на него в соцсетях: «Меня начинают оскорблять: «Ты фашист, ты нацист». Хочу сказать, что ничего против Ислама, Корана и мусульман я не имею».

    Позиция Дивнича не понравилась многим профессиональным бойцам с Кавказа, в том числе чемпиону UFC Исламу Махачеву.

    Дагестанец написал в соцсетях: «Сколько бы не препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше!».

    Такой же пост сделал в своих соцсетях известный блогер Хасбик: «Турист, больше не езжай к нам сюда. Больше не приедешь на сборы сюда».

    Фото: соцсети Максима Дивнича, Ислама Махачева

    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2023 15:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1560

      zarsm 3 апреля, 15:10

      Вы уже ******* постить на футольный сайт эту парашу, я заходу сюда чтобы НЕ ВИДЕТЬ эти новости, а видеть новости футбольные, ****

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