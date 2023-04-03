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Конфликт в ММА: Дивнич и другие бойцы вышли на митинг против строительства мечети в Москве, им ответили Махачев и Хасбик

3 апреля 2023, 15:08
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Бывший чемпион M-1 Global в легком весе Максим Дивнич и другие российские бойцы вышли на акцию протеста против строительства мечети в Москве на месте Святого Православного озера в Косино-Ухтомском районе.

Российских бойцов не устроило место, выбранное для объекта. Дивнич активнее всех поддерживал протесты в соцсетях.

«Недавно я узнал, что в Москве собираются строить мечеть на 60 тысяч человек. Например, Храм Христа Спасителя вмещает всего 10 тысяч человек. Что это за объект такой, который в шесть раз больше главного храма? Свобода кончается там, где начинается свобода другого. Мне не понятны эти действия, кто это согласовал? Правительство Москвы?» – сказал Дивнич в видео 30 марта.

Боец также сообщил о гневной реакции мусульман, которая обрушилась на него в соцсетях: «Меня начинают оскорблять: «Ты фашист, ты нацист». Хочу сказать, что ничего против Ислама, Корана и мусульман я не имею».

Позиция Дивнича не понравилась многим профессиональным бойцам с Кавказа, в том числе чемпиону UFC Исламу Махачеву.

Дагестанец написал в соцсетях: «Сколько бы не препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше!».

Такой же пост сделал в своих соцсетях известный блогер Хасбик: «Турист, больше не езжай к нам сюда. Больше не приедешь на сборы сюда».

Фото: соцсети Максима Дивнича, Ислама Махачева

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (2)
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zarsm
1680523849
Вы уже ******* постить на футольный сайт эту парашу, я заходу сюда чтобы НЕ ВИДЕТЬ эти новости, а видеть новости футбольные, ****
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sochi-2013
1680532102
Комментарий удален.
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