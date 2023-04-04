В Госдуме объяснили, почему Fan ID невозможно отменить

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможной отмене Fan ID.

– В Госдуме прорабатывали несколько вариантов изменения законодательства в связи с внедрением Fan ID. Какие предложения сегодня обсуждают?

– Действительно, были разные инициативы. Вплоть до полной отмены паспорта болельщика, что сегодня, считаю, невозможно осуществить с точки зрения обеспечения необходимого уровня безопасности при проведении спортивных мероприятий. Но есть и другие мнения.

Одно из предложений, которое сегодня обсуждается в Госдуме, – отменить Fan ID для детей до 14 лет и для инвалидов, которые имеют ограничения по передвижению в городе.

Подчеркну, что в любом случае, рассматривая любые предложения в этой сфере, мы будем отталкиваться от базовых требований безопасности, из-за которых, собственно, и было принято решение о введении Fan ID.