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    В Госдуме объяснили, почему Fan ID невозможно отменить

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможной отмене Fan ID.

    – В Госдуме прорабатывали несколько вариантов изменения законодательства в связи с внедрением Fan ID. Какие предложения сегодня обсуждают?

    – Действительно, были разные инициативы. Вплоть до полной отмены паспорта болельщика, что сегодня, считаю, невозможно осуществить с точки зрения обеспечения необходимого уровня безопасности при проведении спортивных мероприятий. Но есть и другие мнения.

    Одно из предложений, которое сегодня обсуждается в Госдуме, – отменить Fan ID для детей до 14 лет и для инвалидов, которые имеют ограничения по передвижению в городе.

    Подчеркну, что в любом случае, рассматривая любые предложения в этой сфере, мы будем отталкиваться от базовых требований безопасности, из-за которых, собственно, и было принято решение о введении Fan ID.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: «Парламентская газета»

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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +9762

      САДЫЧОК 1 час назад

      Подскажите , этому грамотею, что просто продажа билетов , по паспорту - и нет Проблемы !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 4 часа назад

      Столько вокруг мер по безопасности, а вокруг все только взрывается и взрывается. Вывод один - это не про безопасность, а про контроль за людьми

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 4 часа назад

      Потому что мы строим светлое тоталитарное будущее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6409

      Enter2006 6 часов назад

      ... и будем мотивировать получать сатанинский паспорт, принудительно сгоняя людей на стадионы и хот-догами, как делает Зенит!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17890

      NewLife 6 часов назад

      Уже заездили эту пластинку про безопасность, других аргументов нет ?

      2
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 6 часов назад

      Понятно ,что выделенные деньги на эту х**ню уже расп**дили и назад уже не вернёшь , но может хватит уже про безопасность "впаривать " ?
      70-80 % болел ходят и на хоккей и на футбол , почему присутствует дискриминация футбольных непонятно.
      Понятно что ГЛУПОСТЬ , но и фанов понять не могу, вы что в нашей стране не встречаетесь с дебилизмом, да на каждом шагу !!!
      Смертоносные законы вам поХ , а тут на принцип...

      2
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      Рейтинг: +25

      пандион > Алексей З 4 часа назад

      А почему футбол? И хоккей и волейбол и гандбол и трамвай и сортир! В театрах и кино ввести. А ещё очко показывать на наличие бомбы!

      2
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З > пандион 4 часа назад

      Вопрос не ко мне .

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      Рейтинг: +984

      Krics 6 часов назад

      "...обеспечение необходимого уровня безопасности" другие виды спорта не требуют безопасности? Использовать футбол в качестве наживы и прикрытия антинародных законов это вас волнует, а не безопасность болельщиков,которых держат на стадионах после игры по часу и более.

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      Рейтинг: +1678

      vmonomah17 8 часов назад

      В чем проблема оформить fan id? Я за 5 мин оформил, дольше загранник искал.

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      Рейтинг: +18386

      ilichkadr > vmonomah17 7 часов назад

      Дело не во времени, а в принципах. Быть противником всего и вся, как следствие проявление демократии по-гейроповски.

      0
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      Рейтинг: +25

      пандион > vmonomah17 4 часа назад

      Фан уйди оформить не проблема! Это очередное унижение своего народа. Недоверие. Боязнь. Заставить делать так как хотят они власть имущие буржуи и капиталисты. В фильме Место встречи изменить нельзя Шарапову книжку на предъявителя выписали,вот людям доверяли. а сейчас всё в камерах и всё равно грохнули журналиста и не помогает этот электронный концлагерь

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      Рейтинг: +1678

      vmonomah17 > пандион 2 часа назад

      А при чем здесь доверие? Когда файеры на поле кидают из-за которых команде могут технарь влупить? Когда болелы начинают драться на трибунах, ломая стулья?
      Когда я ходил на матч ЛЧ с участием ЦСКА вокруг меня на трибуне многие курили и еле стояли на ногах. А после матча болелы стали ограждения ломать и на ментов кидаться. И это ЛЧ! На футбол нельзя с ребенком пойти или с девушкой/женой.
      Я был на матче ЧМ2018 в Москве. Так это небо и земля по сравнению с нашими матчами. Культурно и спокойно.

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      Рейтинг: +55314

      MaxRnD 8 часов назад

      Выделенные средства должны быть распилены в полном объёме ?

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