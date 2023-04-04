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В Госдуме объяснили, почему Fan ID невозможно отменить

4 апреля 2023, 07:59
16

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможной отмене Fan ID.

– В Госдуме прорабатывали несколько вариантов изменения законодательства в связи с внедрением Fan ID. Какие предложения сегодня обсуждают?

– Действительно, были разные инициативы. Вплоть до полной отмены паспорта болельщика, что сегодня, считаю, невозможно осуществить с точки зрения обеспечения необходимого уровня безопасности при проведении спортивных мероприятий. Но есть и другие мнения.

Одно из предложений, которое сегодня обсуждается в Госдуме, – отменить Fan ID для детей до 14 лет и для инвалидов, которые имеют ограничения по передвижению в городе.

Подчеркну, что в любом случае, рассматривая любые предложения в этой сфере, мы будем отталкиваться от базовых требований безопасности, из-за которых, собственно, и было принято решение о введении Fan ID.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: «Парламентская газета»
Россия. Первая лига Россия
Комментарии (16)
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MaxRnD
1680587159
Выделенные средства должны быть распилены в полном объёме ?
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vmonomah17
1680587840
В чем проблема оформить fan id? Я за 5 мин оформил, дольше загранник искал.
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Krics
1680592982
"...обеспечение необходимого уровня безопасности" другие виды спорта не требуют безопасности? Использовать футбол в качестве наживы и прикрытия антинародных законов это вас волнует, а не безопасность болельщиков,которых держат на стадионах после игры по часу и более.
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NewLife
1680594988
Уже заездили эту пластинку про безопасность, других аргументов нет ?
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Enter2006
1680595332
... и будем мотивировать получать сатанинский паспорт, принудительно сгоняя людей на стадионы и хот-догами, как делает Зенит!
Ответить
САДЫЧОК
1680613468
Подскажите , этому грамотею, что просто продажа билетов , по паспорту - и нет Проблемы !
Ответить
моэм
1680671980
Конечно невозможно ....потому что это означало бы официальное признание депутатами собственной тупости , поэтому они и дальше будут УПРЯМО КАК БАРАНЫ запихивать то что не пролезает никуда ....тут надо бы включить мозги , а их нет .
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Сам_себе_сказал
1680769749
типичный ушлёпок...
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Anton1969
1680867394
Чушь собачья!!!
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