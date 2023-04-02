КХЛ. ЦСКА начал серию со СКА с победы в третьем овертайме

ЦСКА победил в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. В матче было три овертайма.

Решающую шайбу забросил защитник Никита Нестеров.

Следующий матч тоже состоится в Санкт-Петербурге. Серия идет до четырех побед.

КХЛ. Западная конференция. Финал

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:3 ОТ (0:1; 2:0; 0:1; 0:1)

Голы: 0:1 – Мамин, 2; 1:1 – Гребенщиков, 24; 2:1 – Никишин, 27; 2:2 – Каменев, 58; 2:3 – Нестеров, 103.

Счет в серии: 0:1.

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