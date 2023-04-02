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    КХЛ. ЦСКА начал серию со СКА с победы в третьем овертайме

    ЦСКА победил в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. В матче было три овертайма.

    Решающую шайбу забросил защитник Никита Нестеров.

    Следующий матч тоже состоится в Санкт-Петербурге. Серия идет до четырех побед.

    КХЛ. Западная конференция. Финал

    СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:3 ОТ (0:1; 2:0; 0:1; 0:1)

    Голы: 0:1 – Мамин, 2; 1:1 – Гребенщиков, 24; 2:1 – Никишин, 27; 2:2 – Каменев, 58; 2:3 – Нестеров, 103.

    Счет в серии: 0:1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2023 21:33
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