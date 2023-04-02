Юран: «Скоро увидите меня в РПЛ»

А я считаю правильно делает Юран, что не спешит и взвешивает. А не как некоторые главные тренеры поступают, как проститутки, лишь бы куда побыстрее перейти-прилипнуть, а там хоть трава не расти, даже если на 2-3 мес.
Тренер Сергей Юран анонсировал возвращение в РПЛ.
— Говорят, Артем Горлов покинет «Парии НН». Вы бы хотели возглавить нижегородский клуб?
— Пока ничего не знаю, не могу сказать.
— Скоро увидим вас в РПЛ?
— Да.
— Ведете с кем-то переговоры?
— Я же говорю: скоро. Все скоро.
— Возможно, что возглавите иностранный клуб?
— Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют.
- Юран без работы с августа, когда покинул «Химки».
- Тренер был на последнем домашнем матче «Факела».
- Сезон РПЛ продлится до июня.