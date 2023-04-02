Юран: «Скоро увидите меня в РПЛ»

Тренер Сергей Юран анонсировал возвращение в РПЛ.

– Говорят, Артем Горлов покинет «Парии НН». Вы бы хотели возглавить нижегородский клуб?

– Пока ничего не знаю, не могу сказать.

– Скоро увидим вас в РПЛ?

– Да.

– Ведете с кем-то переговоры?

– Я же говорю: скоро. Все скоро.

– Возможно, что возглавите иностранный клуб?

– Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют.