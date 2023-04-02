Юран: «Скоро увидите меня в РПЛ»

Тренер Сергей Юран анонсировал возвращение в РПЛ.
– Говорят, Артем Горлов покинет «Парии НН». Вы бы хотели возглавить нижегородский клуб?
– Пока ничего не знаю, не могу сказать.
– Скоро увидим вас в РПЛ?
– Да.
– Ведете с кем-то переговоры?
– Я же говорю: скоро. Все скоро.
– Возможно, что возглавите иностранный клуб?
– Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют.
- Юран без работы с августа, когда покинул «Химки».
- Тренер был на последнем домашнем матче «Факела».
- Сезон РПЛ продлится до июня.
Источник: «РБ Спорт»