Юран: «Скоро увидите меня в РПЛ»

Тренер Сергей Юран анонсировал возвращение в РПЛ.

— Говорят, Артем Горлов покинет «Парии НН». Вы бы хотели возглавить нижегородский клуб?

— Пока ничего не знаю, не могу сказать.

— Скоро увидим вас в РПЛ?

— Да.

— Ведете с кем-то переговоры?

— Я же говорю: скоро. Все скоро.

— Возможно, что возглавите иностранный клуб?

— Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют.