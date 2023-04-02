Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран: «Скоро увидите меня в РПЛ»

2 апреля 2023, 13:58
12

Тренер Сергей Юран анонсировал возвращение в РПЛ.

– Говорят, Артем Горлов покинет «Парии НН». Вы бы хотели возглавить нижегородский клуб?

– Пока ничего не знаю, не могу сказать.

– Скоро увидим вас в РПЛ?

– Да.

– Ведете с кем-то переговоры?

– Я же говорю: скоро. Все скоро.

– Возможно, что возглавите иностранный клуб?

– Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют.

  • Юран без работы с августа, когда покинул «Химки».
  • Тренер был на последнем домашнем матче «Факела».
  • Сезон РПЛ продлится до июня.

Еще по теме:
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!» 22
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Юран Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1680433519
Нижний, трепещи!!! )
Ответить
Bozigit
1680434528
Анонс очень затянулся)
Ответить
witalik
1680437199
Сергей Николаевич, выручай Нижний Новгород, а точнее Пиз...нини. Встряхни оболтусов... Спасибо...Я, простой болельщик, жду тебя тренера.
Ответить
Garrincha58
1680437219
видать скоро возглавит шПартак и в помощники ему мАставой
Ответить
portero
1680438928
Ну надеюсь это Нижний Новгород....
Ответить
Bozigit
1680440351
После сегодняшнего, скорее всего Химки ждут
Ответить
САДЫЧОК
1680447603
Этот нехороший человек , уже год анонсирует , свою никчемность !
Ответить
Бриг
1680447758
Все обещает... Не спеши пока!
Ответить
Enter2006
1680448713
А я считаю правильно делает Юран, что не спешит и взвешивает. А не как некоторые главные тренеры поступают, как проститутки, лишь бы куда побыстрее перейти-прилипнуть, а там хоть трава не расти, даже если на 2-3 мес.
Ответить
Главные новости
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
3
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
2
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
3
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
111
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+