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    Юран: «Скоро увидите меня в РПЛ»

    Тренер Сергей Юран анонсировал возвращение в РПЛ.

    — Говорят, Артем Горлов покинет «Парии НН». Вы бы хотели возглавить нижегородский клуб?

    — Пока ничего не знаю, не могу сказать.

    — Скоро увидим вас в РПЛ?

    — Да.

    — Ведете с кем-то переговоры?

    — Я же говорю: скоро. Все скоро.

    — Возможно, что возглавите иностранный клуб?

    — Буду работать здесь, в России, в РПЛ. Другие чемпионаты не интересуют.

    • Юран без работы с августа, когда покинул «Химки».
    • Тренер был на последнем домашнем матче «Факела».
    • Сезон РПЛ продлится до июня.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    02.04.2023 13:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 2 апреля, 18:18

      А я считаю правильно делает Юран, что не спешит и взвешивает. А не как некоторые главные тренеры поступают, как проститутки, лишь бы куда побыстрее перейти-прилипнуть, а там хоть трава не расти, даже если на 2-3 мес.

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      Рейтинг: +2299

      Бриг 2 апреля, 18:02

      Все обещает... Не спеши пока!

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      Рейтинг: +9762

      САДЫЧОК 2 апреля, 18:00

      Этот нехороший человек , уже год анонсирует , свою никчемность !

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      Рейтинг: +2175

      Bozigit 2 апреля, 15:59

      После сегодняшнего, скорее всего Химки ждут

      0
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      Рейтинг: +1608

      Fialet > Bozigit 2 апреля, 16:24

      Если только он себя на помойке нашёл.

      2
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      Рейтинг: +67752

      portero 2 апреля, 15:35

      Ну надеюсь это Нижний Новгород....

      1
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      Рейтинг: +17402

      Garrincha58 2 апреля, 15:06

      видать скоро возглавит шПартак и в помощники ему мАставой

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      Рейтинг: +18

      witalik 2 апреля, 15:06

      Сергей Николаевич, выручай Нижний Новгород, а точнее Пиз...нини. Встряхни оболтусов... Спасибо...Я, простой болельщик, жду тебя тренера.

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      Рейтинг: +8972

      vladik12 > witalik 2 апреля, 15:46

      Че, не понравился Артемка "Русский Клопп"?

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      Рейтинг: +2175

      Bozigit 2 апреля, 14:22

      Анонс очень затянулся)

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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 2 апреля, 14:05

      Нижний, трепещи!!! )

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      Рейтинг: +8972

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 2 апреля, 15:46

      Или Воронеж.

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