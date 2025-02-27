Юран назвал ответственного за возможный вылет «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о борьбе за выживание в РПЛ.
«Будет интересная борьба за выживание. Думаю, «Оренбург» вылетит в Первую лигу. А ответственен за это Слишкович, который бездарно провeл несколько игр, в том числе и с конкурентами.
«Факел», «Химки», «Пари НН» и «Ахмат» разыграют вторую путeвку вниз. Драка будет серьeзная! «Оренбург» на 99,9% покинет РПЛ. При этом я не сказал бы, что набор футболистов в «Оренбурге» соответствует таким результатам», – сказал Юран.
- «Оренбург» занимает 16-е место в РПЛ с 8 очками. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 6 баллов.
- Владимир Слишкович возглавляет «Оренбург» с 7 октября прошлого года.
Источник: «Чемпионат»