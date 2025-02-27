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Юран назвал ответственного за возможный вылет «Оренбурга»

Сегодня, 17:59
1

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о борьбе за выживание в РПЛ.

«Будет интересная борьба за выживание. Думаю, «Оренбург» вылетит в Первую лигу. А ответственен за это Слишкович, который бездарно провeл несколько игр, в том числе и с конкурентами.

«Факел», «Химки», «Пари НН» и «Ахмат» разыграют вторую путeвку вниз. Драка будет серьeзная! «Оренбург» на 99,9% покинет РПЛ. При этом я не сказал бы, что набор футболистов в «Оренбурге» соответствует таким результатам», – сказал Юран.

  • «Оренбург» занимает 16-е место в РПЛ с 8 очками. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 6 баллов.
  • Владимир Слишкович возглавляет «Оренбург» с 7 октября прошлого года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Юран Сергей Слишкович Владимир
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Комментарии (1)
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АК 68
1740668877
Это намёк на то, "что если бы его, Юрана назначили главным было бы всё по другому", наверное он ждал.
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