Юран раскритиковал «Ростов» из-за нового тренера: «Это неуважение к российскому футболу»

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран прокомментировал назначение испанца Джонатана Альбы на пост главного тренера «Ростова».
«Ростов» набрал нормальное количество очков, но это ничего им не гарантирует. Новым тренером после Карпина оставили аналитика – мне непонятен этот момент.
Есть Онопко, Кафанов, Осипов – это тренеры и авторитеты. Альба – хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать. В европейском чемпионате такое трудно представить.
Поставить главным иностранца-аналитика – это неуважение к российскому футболу, я считаю», – сказал Юран.
- 43-летний Альба возглавил «Ростов» 25 февраля вместо ушедшего с поста главного тренера Валерия Карпина.
- Альба работал в штабе клуба с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».
Источник: «Чемпионат»