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  • Юран раскритиковал «Ростов» из-за нового тренера: «Это неуважение к российскому футболу»

Юран раскритиковал «Ростов» из-за нового тренера: «Это неуважение к российскому футболу»

Сегодня, 14:34
4

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран прокомментировал назначение испанца Джонатана Альбы на пост главного тренера «Ростова».

«Ростов» набрал нормальное количество очков, но это ничего им не гарантирует. Новым тренером после Карпина оставили аналитика – мне непонятен этот момент.

Есть Онопко, Кафанов, Осипов – это тренеры и авторитеты. Альба – хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать. В европейском чемпионате такое трудно представить.

Поставить главным иностранца-аналитика – это неуважение к российскому футболу, я считаю», – сказал Юран.

  • 43-летний Альба возглавил «Ростов» 25 февраля вместо ушедшего с поста главного тренера Валерия Карпина.
  • Альба работал в штабе клуба с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Юран Сергей Карпин Валерий Альба Джонатан
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Комментарии (4)
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fakeid
1740656713
"аналитик должен анализировать. в европейском чемпионате такое трудно представить." виллаш-боаш был аналитиком при моуриньо. а потом взял еврокубок. тупой юран, тупой-тупой.
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Цугундeр
1740656761
У Барсика судороги задних конечностей.. Ветеринара ему.
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АлексМак
1740656952
это точно. и кроме того он в душе надеялся, что его пригласят
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САДЫЧОК
1740657877
У него есть футбольные знания. У всех перечисленных и Юрана их нет!
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