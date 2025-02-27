Юран раскритиковал «Ростов» из-за нового тренера: «Это неуважение к российскому футболу»

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран прокомментировал назначение испанца Джонатана Альбы на пост главного тренера «Ростова».

«Ростов» набрал нормальное количество очков, но это ничего им не гарантирует. Новым тренером после Карпина оставили аналитика – мне непонятен этот момент.

Есть Онопко, Кафанов, Осипов – это тренеры и авторитеты. Альба – хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать. В европейском чемпионате такое трудно представить.

Поставить главным иностранца-аналитика – это неуважение к российскому футболу, я считаю», – сказал Юран.