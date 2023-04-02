Тренер Костомарова заплакал после голосового сообщения от фигуриста

Бывший тренер Романа Костомарова Александр Жулин рассказал о полученном на днях голосовом сообщении от фигуриста.

«В день рождения Романа [февраль] мы все, все его друзья, отправили ему голосовое сообщение на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей и отправили все его жене Оксане.

И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы, слабый, да, но абсолютно адекватный. Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днем рождения. То есть человек вышел из этого состояния и сказал, что он будет бороться, он намерен активно заниматься.

Я услышал в его голосе массу позитива. Откровенно говоря, я немножко всплакнул даже, когда это все слушал. Потому что мы все очень долго за него молились, переживали. Я думаю, как и вся страна. Хочу только пожелать Роме, чтобы он выкарабкался из этой ситуации, и огромного здоровья», – сказал Жулин в эфире канала НТВ.