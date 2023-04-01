В «Барселоне» придумали, как улучшить предложение для Месси

«Барселона» всерьез рассматривает вариант с возвращением Лионеля Месси.
В каталонском клубе считают, что смогут удовлетворить финансовые требования 35-летнего футболиста.
«Барса» предложит аргентинцу годичную зарплату в размере 10 миллионов евро + процент от спонсорских соглашений.
Это позволит Месси зарабатывать на том же уровне, что и в «ПСЖ».
- В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах за «ПСЖ».
- Его контракт с парижанами истекает через 3 месяца.
- Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.
Источник: твиттер журналистки Вероники Брунати