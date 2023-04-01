В «Барселоне» придумали, как улучшить предложение для Месси

«Барселона» всерьез рассматривает вариант с возвращением Лионеля Месси.

В каталонском клубе считают, что смогут удовлетворить финансовые требования 35-летнего футболиста.

«Барса» предложит аргентинцу годичную зарплату в размере 10 миллионов евро + процент от спонсорских соглашений.

Это позволит Месси зарабатывать на том же уровне, что и в «ПСЖ».