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    В «Барселоне» придумали, как улучшить предложение для Месси

    «Барселона» всерьез рассматривает вариант с возвращением Лионеля Месси.

    В каталонском клубе считают, что смогут удовлетворить финансовые требования 35-летнего футболиста.

    «Барса» предложит аргентинцу годичную зарплату в размере 10 миллионов евро + процент от спонсорских соглашений.

    Это позволит Месси зарабатывать на том же уровне, что и в «ПСЖ».

    • В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах за «ПСЖ».
    • Его контракт с парижанами истекает через 3 месяца.
    • Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.

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    Источник: твиттер журналистки Вероники Брунати

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    01.04.2023 12:47
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