Стало известно, сколько Месси сможет зарабатывать в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии по-прежнему хочет пригласить форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
Саудовцы готовы платить аргентинцу 220 миллионов евро в год. Если Месси подпишет такой контракт, то в списке самых высокооплачиваемых футболистов он обгонит Криштиану Роналду из «Аль-Насра», который зарабатывает 200 миллионов в год.
Однако приоритет Месси – возвращение в «Барселону».
- Летом игрок станет свободным агентом.
- В этом сезоне Месси забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах за «ПСЖ».
- Аргентинец выступал за «Барсу» до 2021 года.
Источник: Mirror