Стало известно, сколько Месси сможет зарабатывать в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии по-прежнему хочет пригласить форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Саудовцы готовы платить аргентинцу 220 миллионов евро в год. Если Месси подпишет такой контракт, то в списке самых высокооплачиваемых футболистов он обгонит Криштиану Роналду из «Аль-Насра», который зарабатывает 200 миллионов в год.

Однако приоритет Месси – возвращение в «Барселону».