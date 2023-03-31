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  • «Он что, олицетворение России?»: Орлов дерзко ответил министру спорта Матыцину

«Он что, олицетворение России?»: Орлов дерзко ответил министру спорта Матыцину

31 марта 2023, 17:50
5

Геннадию Орлову не понравилась критика главы Минспорта России Олега Матыцина в адрес тренера сборной Валерия Карпина.

«Это некорректно. Чего это министр спорта взялся за всю Россию? Он что, олицетворение России?

Потом, это был день игры, так делать нельзя. Карпин разве не имеет права говорить то, что он думает? Конечно имеет.

Министру спорта нужно заняться стадионами, которые построило государство и которые не заполняются. Эти искусственные препоны мешают.

Тренеров сборных назначают федерации. Некорректно министру спорта обсуждать работу тренеров. Пусть ее обсуждают профессионалы.

Министр спорта должен заниматься государственными делами. Спортивную оценку тренеру должны давать его коллеги, которые разбираются в деле.

А чиновники должны только поддерживать развитие видов спорта, но не вникать в суть назначений тренеров.

Популяризация видов спорта, развитие благоприятных условий для занятий спортом – вот задачи министерства. Поэтому, повторюсь, слова Матыцина в адрес Карпина – некорректны», – считает Орлов.

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Источник: Sport24
Россия Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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Napaleon Banapart
1680274890
... Он что, олицетворение России? (Гена Орлов) Правильно Геннадий. Вот и Шевчук про них сказал что РОДИНА это не задница президента...)))
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almanev
1680279325
Никуя себе, Гена выздоровел что ли
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ertghhfgh
1680279361
Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ! По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
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шахта Заполярная
1680279546
Не ожидал от Орлова. Полностью поддерживаю. Сказано хорошо и по делу.
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NewLife
1680283236
"Карпин разве не имеет права говорить то, что он думает?" Гена, а министр? Чиновник должен отвечать за базар, хотя это не происходит, к сожалению. А ты маразменный балабол ни за что не отвечаешь, хотя и "колеблешься с линией партии."
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