«Он что, олицетворение России?»: Орлов дерзко ответил министру спорта Матыцину

Геннадию Орлову не понравилась критика главы Минспорта России Олега Матыцина в адрес тренера сборной Валерия Карпина.

Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.

Министр остался раздражен безразличием тренера.

«Это некорректно. Чего это министр спорта взялся за всю Россию? Он что, олицетворение России?

Потом, это был день игры, так делать нельзя. Карпин разве не имеет права говорить то, что он думает? Конечно имеет.

Министру спорта нужно заняться стадионами, которые построило государство и которые не заполняются. Эти искусственные препоны мешают.

Тренеров сборных назначают федерации. Некорректно министру спорта обсуждать работу тренеров. Пусть ее обсуждают профессионалы.

Министр спорта должен заниматься государственными делами. Спортивную оценку тренеру должны давать его коллеги, которые разбираются в деле.

А чиновники должны только поддерживать развитие видов спорта, но не вникать в суть назначений тренеров.

Популяризация видов спорта, развитие благоприятных условий для занятий спортом – вот задачи министерства. Поэтому, повторюсь, слова Матыцина в адрес Карпина – некорректны», – считает Орлов.