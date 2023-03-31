Украинским спортсменам запретили выступать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян

Украинские атлеты не будут участвовать в отборочных турнирах на Олимпиаду-2024, если к ним допустят спортсменов из России.
«Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян.
Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», – заявил член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Олег Немчинов.
Во вторник МОК рекомендовал допустить россиян при выполнении ряда условий:
- только индивидуальные атлеты (командные виды не допускаются);
- нейтральный статус (без флага и гимна);
- отсутствие поддержи СВО;
- не быть связанным с российской армией и силовыми структурами;
- соответствовать всем антидопинговым требованиям.
Источник: ТАСС