Украинским спортсменам запретили выступать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян

Украинские атлеты не будут участвовать в отборочных турнирах на Олимпиаду-2024, если к ним допустят спортсменов из России.

«Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян.

Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», – заявил член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Олег Немчинов.

Во вторник МОК рекомендовал допустить россиян при выполнении ряда условий: