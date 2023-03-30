Уткин: «Хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой»

Журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал людей, фанатеющих от Криштиану Роналду.
«Что ни говори, а хуже фанатов Роналду (я именно о фанатах) только фанаты Загитовой», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Так он отреагировал на новость с заголовком «Лебеф о защитниках Роналду: «Мне сказали, что я тупица и никогда не буду на его уровне. Это правда – я выиграл ЧМ, а он нет».
- 38-летний Роналду с зимы играет в Саудовской Аравии.
- Он 5 раз выигрывал «Золотой мяч».
- 20-летняя Загитова выиграла все титулы в мировом фигурном катании, в том числе Олимпиаду-2018.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина