Уткин: «Хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой»

Журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал людей, фанатеющих от Криштиану Роналду.

«Что ни говори, а хуже фанатов Роналду (я именно о фанатах) только фанаты Загитовой», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Так он отреагировал на новость с заголовком «Лебеф о защитниках Роналду: «Мне сказали, что я тупица и никогда не буду на его уровне. Это правда – я выиграл ЧМ, а он нет».