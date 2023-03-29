Расписание финалов конференций КХЛ

В КХЛ определились финалисты обеих конференций. Расписание матчей выглядит так.
Обе серии пройдут до четырех побед.
КХЛ. Восточная конференция. Финал
Ак Барс (Казань) – Авангард (Омск)
1-й матч: 1 апреля, Казань.
2-й матч: 3 апреля, Казань.
3-й матч: 5 апреля, Омск.
4-й матч: 7 апреля, Омск.
5-й матч*: 9 апреля, Казань.
6-й матч:* 11 апреля, Омск.
7-й матч*: 13 апреля, Казань.
КХЛ. Западная конференция. Финал
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
1-й матч: 2 апреля, Санкт-Петербург.
2-й матч: 4 апреля, Санкт-Петербург.
3-й матч: 6 апреля, Москва.
4-й матч: 8 апреля, Москва.
5-й матч*: 10 апреля, Санкт-Петербург.
6-й матч*: 12 апреля, Москва.
7-й матч*: 14 апреля, Санкт-Петербург.
* – если потребуется.
Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей