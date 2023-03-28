«МОК предлагает сменить гражданство»: Уткин – о требованиях по допуску россиян к турнирам

Журналист Василий Уткин отреагировал на рекомендации исполкома МОК по условиям допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, которые обнародовал МОК, в первую очередь неконкретные. Что нужно сделать, чтоб допустили? А вот вы сделайте это и это, мы проверим, а потом скажем.

Это одно означает. МОК де-факто предлагает сменить гражданство. Тут и все вопросы отпадают. Причем сразу.

Мне реально интересно, что из этого получится. Интересны последствия. А что вы ждали? Мировому спорту важно, чтобы выступали сильнейшие спортсмены. Мировому спорту абсолютно безразлично, под каким флагом.

Вот так я и воспринимаю новые декреты Томаса Баха, главы Международного Олимпийского Комитета. Безусловно, в чем-то упрощаю. Наверно.