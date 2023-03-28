Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, но при одном условии

Будущее Карло Анчелотти в «Реале» остается неопределенным.

Тренер хочет остаться в мадридском клубе, но есть вероятность, что его уволят по окончании сезона.

Если это произойдет, то итальянец готов возглавить сборную Бразилии. Принять предложение от пятикратных чемпионов мира его убеждают Роналдо и Кака.

Перспективы Анчелотти в «Реале» зависят от результатов команды в Лиге чемпионов. Если мадридцы во второй раз подряд выиграют турнир, то главному тренеру могут даже предложить новый контракт.