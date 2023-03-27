Стало известно, восстановился ли Миранчук от травмы – он пропустил матчи сборной России

Агент Вадим Шпинев прокомментировал состояние здоровья Алексея Миранчука.
Представитель полузащитника «Торино» подтвердил, что его клиент продолжает лечиться.
«Миранчук сегодня, 27 марта, прошeл контрольное обследование на предмет травмы приводящей мышцы бедра.
Обследование показало, что на данный момент футболист не может находиться и заниматься в общей группе, поэтому в ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе.
Но динамика восстановления положительная. Медицинский штаб «Торино» надеется, что в ближайшее время Лeша вернeтся в общую группу», – сказал агент.
- Миранчук в этом сезоне забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Он травмировался перед играми сборной России.
- Хавбека вызвали в национальную команду впервые с ноября 2021 года.
Источник: «Чемпионат»