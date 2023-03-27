«Кто не скачет – тот мадридиста»: президент «Барсы» Лапорта попрыгал с фанатами на «Камп Ноу»

В воскресенье, 26 марта, состоялся «Финал четырех» Кингс Лиги.
Решающий этап сезона испанского аналога Медиалиги прошел на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
В ходе финала болельщики на трибунах запустили шуточную акцию против «Реала».
Они прыгали и скандировали «Кто не скачет – тот мадридиста».
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который присутствовал на стадионе, присоединился к акции фанатов.
Финал испанской медиалиги посетили 92 тысячи зрителей – больше трети из них были в масках
Источник: Marca