Костомаров готовится к протезированию: он жаждет реабилитации, аппарат ИВЛ уже отключили

Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал готовиться к реабилитации после нескольких операций.

«Аппарат искусственной вентиляции лeгких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены. Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию.

Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию», — сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.