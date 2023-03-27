Костомаров готовится к протезированию: он жаждет реабилитации, аппарат ИВЛ уже отключили

Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал готовиться к реабилитации после нескольких операций.
«Аппарат искусственной вентиляции лeгких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены. Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию.
Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию», — сообщил RT источник, знакомый с ситуацией.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: Russia Today