«В голосе чувствовалась сильная мотивация»: Авербух раскрыл детали общения с Костомаровым

Илья Авербух рассказал о состоянии Романа Костомарова.

«Что касается Ромы, сейчас, слава Богу, ситуация начала выправляться.

Мы на день рождения записывали Роме видеопоздравления, где-то мотивационные.

Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята».

Сейчас состояние здоровья улучшается», – сообщил Авербух.