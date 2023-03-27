«В голосе чувствовалась сильная мотивация»: Авербух раскрыл детали общения с Костомаровым

Илья Авербух рассказал о состоянии Романа Костомарова.
«Что касается Ромы, сейчас, слава Богу, ситуация начала выправляться.
Мы на день рождения записывали Роме видеопоздравления, где-то мотивационные.
Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята».
Сейчас состояние здоровья улучшается», – сообщил Авербух.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: ТАСС