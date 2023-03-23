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  • «Слава Богу, у нас есть деньги»: Джорджина рассказала о жизни с Роналду в Саудовской Аравии

«Слава Богу, у нас есть деньги»: Джорджина рассказала о жизни с Роналду в Саудовской Аравии

23 марта 2023, 18:18
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Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала о жизни в Саудовской Аравии.

«Это замечательная страна. Здесь очень безопасно, очень уютно, и тут очень оберегают женщин и детей.

Люди очень внимательны и заботливы. У моей подруги не было воды в отеле, и она решила сходить в кафе. За нее заплатил какой-то мужчина. Местные люди очень щедры.

Мой распорядок дня, куда бы я ни отправилась, всегда одинаков. Дети, школа, тренировки, работа и время от времени рестораны. И, слава Богу, у нас есть деньги», – сказала Джорджина.

  • Роналду в «Аль-Насре» с декабря.
  • В Саудовской Аравии Криштиану стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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Источник: AS
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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Enter2006
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"у нас есть деньги" - с этого нужно было начинать, а потом уже всё остальное рассказывать.
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