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    «Слава Богу, у нас есть деньги»: Джорджина рассказала о жизни с Роналду в Саудовской Аравии

    Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала о жизни в Саудовской Аравии.

    «Это замечательная страна. Здесь очень безопасно, очень уютно, и тут очень оберегают женщин и детей.

    Люди очень внимательны и заботливы. У моей подруги не было воды в отеле, и она решила сходить в кафе. За нее заплатил какой-то мужчина. Местные люди очень щедры.

    Мой распорядок дня, куда бы я ни отправилась, всегда одинаков. Дети, школа, тренировки, работа и время от времени рестораны. И, слава Богу, у нас есть деньги», – сказала Джорджина.

    • Роналду в «Аль-Насре» с декабря.
    • В Саудовской Аравии Криштиану стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6216

      Enter2006 1 час назад

      "у нас есть деньги" - с этого нужно было начинать, а потом уже всё остальное рассказывать.

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      Рейтинг: +385

      dragoff 1 час назад

      Мда.. Счастливая девушка, пусть и уже сильно оторванная от реальности))) Молодец, Криш! Заслужил трудом и упорством такую жизнь. Тут можно только позавидовать по белому

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