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    Джорджина: «У меня 150 сумок – Роналду не понимает, зачем столько. Деньги меня не изменили»

    Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, рассказала о гардеробной в их доме с нападающим «Аль-Насра».

    «У нас с Криштиану общая гардеробная, и она просто гигантская. Я даже не носила всю одежду. Гардероб такой большой, что Криштиану просил меня немного заполнить его. Но у нас в Мадриде много одежды.

    У меня около 150 сумок. Криштиану постоянно спрашивает меня, зачем мне столько. Он отказался подарить мне такую же[сумку] , как у него, только побольше. Тогда я сказала: «Я куплю ее сама». Имея тысячу сумок, ты переосмысливаешь себя.

    Деньги меня не изменили. Они меняют меня к лучшему, потому что я могу помогать своей семье и друзьям больше, чем раньше, и это очень полезно», – сказала Родригес.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 14:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6208

      Enter2006 1 час назад

      Вот это "проблемы" у людей.
      До переосмысления себя осталось ~ 850 сумок!
      ))

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      Рейтинг: +3518

      acor94 1 час назад

      И как сумки помогают переосмысливать себя?) при разводе, будет куда сложить свое барахло, которое она даже не носит) и к мамке в деревню

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