Джорджина: «У меня 150 сумок – Роналду не понимает, зачем столько. Деньги меня не изменили»

Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, рассказала о гардеробной в их доме с нападающим «Аль-Насра».

«У нас с Криштиану общая гардеробная, и она просто гигантская. Я даже не носила всю одежду. Гардероб такой большой, что Криштиану просил меня немного заполнить его. Но у нас в Мадриде много одежды.

У меня около 150 сумок. Криштиану постоянно спрашивает меня, зачем мне столько. Он отказался подарить мне такую же[сумку] , как у него, только побольше. Тогда я сказала: «Я куплю ее сама». Имея тысячу сумок, ты переосмысливаешь себя.

Деньги меня не изменили. Они меняют меня к лучшему, потому что я могу помогать своей семье и друзьям больше, чем раньше, и это очень полезно», – сказала Родригес.