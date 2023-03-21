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    ЦСКА крупно уступил «Локомотиву», «Авангард» в шаге от следующего раунда: результаты плей-офф КХЛ

    «Локомотив» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА. Хет-трик оформил бывший игрок системы «Сан-Хосе» Иван Чехович.

    «Авангард» в серии с «Металлургом» повел 3:0.

    Все серии идут до четырех побед.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

    Металлург (Магнитогорск) – Авангард (Омск) – 2:3 ОТ (1:1; 0:0; 1:1; 0:1)

    Голы: 0:1 – Найт, 6; 1:1 – Карпов, 12; 2:1 – Дронов, 55; 2:2 – Сведберг, 56; 2:3 – Грицюк, 65.

    Счет в серии: 0:3.

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

    Локомотив (Ярославль) – ЦСКА (Москва) – 6:2 (2:1; 3:1; 1:0)

    Голы: 1:0 – Чехович, 2 (большинство); 1:1 – Мамин, 9 (большинство); 2:1 – Чехович, 11; 3:1 – Рафиков, 24; 3:2 – Окулов, 26; 4:2 – Чехович, 38; 5:2 – Елесин, 39; 6:2 – Красковский, 58 (большинство).

    Счет в серии: 1:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.03.2023 22:25
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