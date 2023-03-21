ЦСКА крупно уступил «Локомотиву», «Авангард» в шаге от следующего раунда: результаты плей-офф КХЛ

«Локомотив» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА. Хет-трик оформил бывший игрок системы «Сан-Хосе» Иван Чехович.
«Авангард» в серии с «Металлургом» повел 3:0.
Все серии идут до четырех побед.
КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала
Металлург (Магнитогорск) – Авангард (Омск) – 2:3 ОТ (1:1; 0:0; 1:1; 0:1)
Голы: 0:1 – Найт, 6; 1:1 – Карпов, 12; 2:1 – Дронов, 55; 2:2 – Сведберг, 56; 2:3 – Грицюк, 65.
Счет в серии: 0:3.
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала
Локомотив (Ярославль) – ЦСКА (Москва) – 6:2 (2:1; 3:1; 1:0)
Голы: 1:0 – Чехович, 2 (большинство); 1:1 – Мамин, 9 (большинство); 2:1 – Чехович, 11; 3:1 – Рафиков, 24; 3:2 – Окулов, 26; 4:2 – Чехович, 38; 5:2 – Елесин, 39; 6:2 – Красковский, 58 (большинство).
Счет в серии: 1:2.
Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей