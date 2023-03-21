В Чите убили бывшего футболиста – ему нанесли несколько ударов топором в пьяной ссоре

Погиб бывший игрок и тренер читинского «Локомотива» Виктор Егоров.
Трагедия произошла в понедельник, 20 марта, в результате пьяной ссоры.
Экс-футболиста убили несколькими ударами топором – он скончался на месте от полученных ран.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 35-летнего жителя Читы, который признался в совершении преступления.
- Егорову было 62 года.
- Он закончил футбольную карьеру в октябре 1993-го, после чего занимался тренерской и управленческой деятельностью.
Источник: «Чита Онлайн»