В Чите убили бывшего футболиста – ему нанесли несколько ударов топором в пьяной ссоре

Погиб бывший игрок и тренер читинского «Локомотива» Виктор Егоров.

Трагедия произошла в понедельник, 20 марта, в результате пьяной ссоры.

Экс-футболиста убили несколькими ударами топором – он скончался на месте от полученных ран.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 35-летнего жителя Читы, который признался в совершении преступления.