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    В Чите убили бывшего футболиста – ему нанесли несколько ударов топором в пьяной ссоре

    Погиб бывший игрок и тренер читинского «Локомотива» Виктор Егоров.

    Трагедия произошла в понедельник, 20 марта, в результате пьяной ссоры.

    Экс-футболиста убили несколькими ударами топором – он скончался на месте от полученных ран.

    Полиция задержала подозреваемого в убийстве 35-летнего жителя Читы, который признался в совершении преступления.

    • Егорову было 62 года.
    • Он закончил футбольную карьеру в октябре 1993-го, после чего занимался тренерской и управленческой деятельностью.

    Источник: «Чита Онлайн»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18284

      DVOK68 1 час назад

      Всё как обычно.Бухло губит жизни(

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